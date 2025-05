Giornata della prevenzione della sarcopenia, screening a Longiano

Giornata della prevenzione della sarcopenia. Oggi, la Farmacia della Salute di Longiano, in collaborazione con il biologo nutrizionista Veronica Zamagni, organizza un evento speciale dedicato alla prevenzione della sarcopenia, una condizione ancora troppo poco conosciuta ma in forte aumento, soprattutto tra le persone over 50. Dice Francesco Garruba, titolare della Farmacia della Salute: "La sarcopenia rappresenta la perdita di massa muscolare, condizione che avviene in modo irreversibile a partire da una certa età, ma che può essere contrastata seguendo un corretto stile di vita, fatto di attività fisica regolare e un’alimentazione equilibrata soprattutto dal punto di vista proteico. Le principali fonti quali carne, pesce, uova e legumi, non vengono quasi mai introdotti secondo i corretti fabbisogni, esponendo quindi il soggetto a stanchezza e affaticamento, nella fase iniziale, per poi accusare una diminuzione della forza, segno della perdita di massa muscolare, manifestazione della sarcopenia. Oggi la comunità scientifica ha identificato un test di riferimento che offriremo gratuitamente in farmacia che consta di 3 esercizi da dover fare". Sono Handgrip test, verrà valutata la forza della presa che si ha nella mano debole; test della sedia: il soggetto sarà chiamato a alzarsi e sedersi sulla sedia e verranno contati quanti piegamenti avverranno in 30 secondi; analisi della composizione corporea. Continua Garruba: "Centrale in questo caso il ruolo del biologo nutrizionista che valuterà il soggetto non solo per il peso, ma secondo la composizione di questo, andando a definire il rapporto tra massa magra e massa grassa. L’obiettivo è identificare precocemente i segnali di una possibile perdita di massa e forza muscolare, per poter intervenire con un piano personalizzato". L’evento si terrà presso la Farmacia della Salute, in piazza Tre Martiri a Longiano. Per prenotarsi è necessario chiamare il numero: 0547 66 50 87. Lo slogan è: prevenire oggi per vivere meglio domani.