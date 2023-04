Giornata della ristorazione Piatto a base di pane

Hanno aderito oltre 100 ristoratori tra Forlì e Cesena alla ‘Giornata della ristorazione’, promossa da Fipe Confcommercio e fissata per il 28 aprile. La giornata ha un respiro nazionale, ma in provincia sarà declinata in due iniziative: una riguarda i ristoratori che, domani, metteranno in menù un piatto a base di pane, l’alimento scelto come simbolo dell’evento in quanto essenziale, proprio come l’attività dei ristoratori; la seconda, invece, è rivolta ai sindaci e autorità del territorio che, alle 13, si incontreranno all’istituto Alberghiero di Forlimpopoli per un grande pranzo conviviale. Il tutto ha un filo conduttore, ovvero la sottoscrizione della carta dei valori della ristorazione italiana (ovvero economia, comunità, cura, cultura, memoria e ambiente), sottoscritta da fipe Confcommercio e dai sindaci rispettivamente di Forlì e Cesena, Gian Luca Zattini ed Enzo Lattuca per puntare i riflettori sulla categoria. I dati di Unioncamere mostrano che i pubblici esercizi della provincia sono in tutto 2.215, con 44 nuove iscrizioni nel 2022. Di queste, quelle cessate lo scorso anno sono ben 155, a causa anche delle conseguenze del Covid e della crisi economica.

"La ristorazione è un volano importante dell’economia del territorio – dichiara il presidente cesenate di Fipe Confcommercio Vincenzo Lucchi –, sia in termini di valore aggiunto che di occupazione ed è anche un condensato di valori sociali, storici e culturali in cui trova espressione il nostro stile di vita. La declinazione della giornata cesenate sarà quella dei pubblici esercizi ‘oltre la crisi’ perché i ristoratori, al centro di un processo continuo di qualificazione, intendono guardare avanti rispetto alla pandemia, alla crisi economica e alla difficoltà di reperire personale. Vogliamo indicare la volontà di accompagnare le imprese a superare le gravi difficoltà del momento e costruire una visione di futuro". Enzo Lattuca ha sottoscritto la carta dei valori della ristorazione anche nel ruolo di presidente della Provincia di Forlì-Cesena: "Si tratta di valori a cui devono ispirarsi e sentirsi vincolati tutti coloro che operano nel settore, anche i soggetti istituzionali responsabili delle politiche di sviluppo del settore, perciò intorno alla carta vogliamo sviluppare una forte iniziativa politica che raccoglierà adesioni sul territorio da parte degli stakeolder con cui la ristorazione è quotidianamente chiamata a confrontarsi". Sono ancora aperte le sottoscrizioni da parte dei ristoratori che vorranno aderire (anche se non associati). Chi, domani, sceglierà il piatto della ‘giornata della ristorazione’, contribuirà ad una donazione che verrà accordata a Caritas.