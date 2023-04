Giornata della Terra "Investire su sostenibilità"

La giornata mondiale della terra, Earth Day, è stata celebrata ieri anche da Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. Si è parlato di tutela della natura e sviluppo sostenibile, educazione ambientale, partecipazione fattiva di imprese e cittadini ad iniziative che promuovano la conoscenza e consapevolezza dell’importanza di preservare il pianeta da squilibri ed abusi di un bene che non è inesauribile. È questa, per Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, la mission della Giornata Mondiale della Terra, l’evento annuale che si celebra il 22 aprile per far luce sulle questioni ecologiche più urgenti come la crisi climatica, il riscaldamento globale e il consumo di suolo. Il tema di quest’anno è ’Invest in our Planet’, e gli agricoltori da sempre investono su questo bene vitale, sapendo bene quale dono sia la Terra.

I primi risultati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura diffusi nel 2022 da Istat registrano in Italia una Sau (Superficie agricola utilizzata) di 12.535 mila ettari e una Sat (Superficie agricola totale) di 16.474 mila ettari.

"La ricerca e l’innovazione sono gli strumenti ideali da utilizzare per rendere il settore agro-alimentare sempre più all’avanguardia e cercare di attrezzarlo al meglio per affrontare la crisi climatica che è sempre più attuale e che sta colpendo i nostri agricoltori - commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini -. L’innovazione digitale e quella genetica possono essere l’aiuto ideale per rendere i sistemi produttivi sempre più’ sostenibili e capaci di produrre più cibo con una migliore qualità per la popolazione. Non a caso come Confagricoltura Forlì Cesena e Rimini poche settimane fa abbiamo avuto modo di interagire con una realtà come quella israelina per dar vita a importanti sinergie di mercato".

L’agricoltura fa dunque della sostenibilità il suo più grande investimento: attraverso l’economia circolare ricicla, riduce il consumo di acqua attraverso i sistemi di irrigazione a goccia, preserva la biodiversità.

"Sono oltre 700mila - sottolinea Confagricoltura - le imprese agricole attive sul territorio nazionale a garantire la tutela del patrimonio boschivo e delle biodiversità colturali attraverso pratiche benefiche per l’ambiente e modelli di produzione sempre più evoluti. Lo dimostra il report di AGRIcoltura100, il progetto che Confagricoltura e Reale Mutua portano avanti da anni per la misurazione del livello di sostenibilità del settore primario".