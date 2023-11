Giornata delle forze armate. Il ricordo dei Caduti

In occasione della giornata dedicata all’omaggio alle forze armate italiane e ai caduti di tutte le guerre, ieri il sindaco Enzo Lattuca ha deposto una corono di alloro al monumento di viale Mazzoni, all’ingresso del parco della Rimbranza. Alla cerimonia hanno presenziato anche la parlamentare di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri e diversi esponenti politici del territorio, appartenenti a vari schieramenti. A testimoniare il rispetto della comunità verso che ogni giorno decidere di mettere la sicurezza degli altri davanti alla propria, non sono mancati i gesti di solidarietà e di ringraziamento, più o meno formali. Tra questi spicca l’ormai radicata tradizione rinnovata dal negozio di abbigliamento ‘Niagara’ di corso Sozzi, che anche in queste ore ha allestito una delle sue vetrine in omaggio ai carabinieri, esponendo divide e vessilli. Gesto apprezzato da tanti cesenati che si sono fermati per ammirare da vicino l’esposizione.