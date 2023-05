’Giornata europea dei parchi’, studenti in visita

Domani nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si terrà la ’Giornata europea dei Parchi’, per celebrare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo Parco continentale. E fino a sabato il Parco ospiterà anche il master universitario de La Sapienza di Roma con gli studenti che faranno lezione sul campo. Il professor Renzo Motta di scienze forestali dell’Università di Torino, porterà i suoi studenti a Capaccio. Domani saranno alla Foresta della Lama dove i due gruppi si incontreranno per un momento di condivisione sulla gestione forestale.

gi. mo.