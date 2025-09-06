Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
6 set 2025
ANNAMARIA SENNI
Giornata mondiale della fibrosi cistica 230 pazienti in cura al Bufalini

L'ospedale cesenate è il centro di riferimento regionale per questa malattia. Le iniziative dei volontari .

Il tema del centro dell'Ausl

In vista della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica dell'8 settembre, l'Ausl Romagna e la Lega Italiana Fibrosi Cistica Romagna Odv accendono i riflettori su una patologia genetica grave che, grazie ai progressi medici, vede un numero crescente di pazienti raggiungere l'età adulta. Attualmente, circa 230 persone, tra minori e adulti, sono in cura presso il Centro di Riferimento Regionale dell'Ausl Romagna, con sede all'Ospedale Bufalini di Cesena.

La fibrosi cistica, causata da un gene alterato che porta a un muco eccessivamente denso e vischioso, compromette progressivamente apparato respiratorio e digerente. Richiede terapie complesse e continuative, gestite da centri specializzati come quello cesenate, diretto dalla dott.ssa Maura Ambroni. Il team multidisciplinare del Centro di Cesena segue pazienti provenienti principalmente dall'Emilia-Romagna, ma anche da regioni limitrofe, garantendo percorsi di cura specifici, anche in caso di ricovero.

La dott.ssa Ambroni sottolinea l'importanza dei progressi nelle cure e delle terapie innovative, come i modulatori CFTR, che hanno incrementato la sopravvivenza dei pazienti. "Oggi la fibrosi cistica non è più considerata una malattia prettamente pediatrica, ma sempre più una patologia cronica dell'adulto" afferma la dott.ssa Ambroni, evidenziando che nel Centro di Cesena gli adulti rappresentano oltre il 50% dei pazienti assistiti. L'obiettivo primario è continuare a garantire elevati standard di cura e uniformità a livello nazionale, anche grazie alla collaborazione con l'Associazione pazienti e familiari.

L'8 settembre i volontari della LIFC Romagna saranno presenti all'ingresso del di Cesena con una postazione informativa. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia e a promuovere la campagna solidale 'Non ti scordar di me'.

