Giornata mondiale della terra con Unica Reti al parco ecologico

Ci sarà anche il Parco Ecologico del Rubicone nei programmi delle visite in occasione della 55esima Giornata mondiale della Terra, in programma ogni anno il 22 aprile. Unica Reti, società pubblica proprietaria delle reti idriche e gas della provincia di Forlì-Cesena, sul territorio promuove anche diversi progetti di riqualificazione ecologica, tra cui il Parco Ecologico del Rubicone a Savignano sul Rubicone: un’area di oltre 30mila metri quadri, oggi fruibile dal pubblico grazie alla realizzazione di 110 orti per famiglie, un bosco naturale con 700 alberi locali, varietà antiche da frutto, un’area arbustiva per farfalle e insetti, camminamenti e aree per i pic-nic, oltre a 2 strutture didattiche. Un vero e proprio "laboratorio a cielo aperto", in grado di offrire anche alle scolaresche un esempio pratico di come si possano rispettare e valorizzare gli ecosistemi naturali. E sarà qui, in occasione della Giornata mondiale della Terra, che si concluderà la prima edizione dell’iniziativa ’Vendemmia for dummies’, che lo scorso settembre ha visto tantissime persone, bambini e famiglie, partecipare a un momento di animazione ambientale per conoscere meglio la vite e il processo di produzione del vino, partendo dalla pianta. Ai partecipanti dell’evento verranno consegnate le bottiglie di vino denominato Fiumicino, prodotto dalla vendemmia dello scorso anno. Dice Stefano Bellavista, presidente Unica Reti: "Questa iniziativa ha rappresentato un momento importante per far conoscere il Parco e le sue specificità. La mission della nostra società è anche quella di supportare le istituzioni del territorio nella promozione del patrimonio naturale e nella sensibilizzazione al suo rispetto".