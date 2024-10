Giornate del contemporaneo con la Fondazione Tito Balestra

La Fondazione Tito Balestra di Longiano partecipa alla XX edizione della Giornata del contemporaneo e delle famiglie al museo. Oggi e domani ha in serbo una serie di interessanti appuntamenti a partire dalla possibilità di visitare il museo gratuitamente. Oggi, ’Altro che altri. La creatività include’, evento realizzato in collaborazione con Fondazione Enaip Forlì-Cesena e l’associazione di volontariato Aveac, un pomeriggio dedicato all’inclusione sociale declinato al contemporaneo con l’esposizione nelle sale del museo delle ormai famose Casine prodotte dai ragazzi con disabilità. Il visitatore potrà così scoprire e riscoprire il museo attraverso questo filo colorato. Alle 18, concerto nella sala dell’Arengo de ’GliAltri’, gruppo di musicisti abili e disabili dei centri socio-occupazionali di Enaip. Inoltre, dalle 16 alle 19 nella Corte del castello il ’Barattino delle pulcette’, un mercatino scambio per bambini e famiglie. I bambini potranno portare i loro giocattoli e scambiarli con quelli degli altri. Un modo per socializzare e far comprendere che il museo è un luogo vivo e di divertimento. Domani, possibilità per tutti di visitare gratuitamente le collezioni del museo considerato tra i più importanti a livello regionale per l’arte del 900 e contemporanea. Ha detto Flaminio Balestra, direttore della Fondazione Tito Balestra: "Due giornate a cui teniamo moltissimo e che ogni anno celebriamo con grande passione. Il contemporaneo che ci appartiene da sempre e la nostra voglia di seminare curiosità nelle nuove generazioni. Quest’anno siamo particolarmente emozionati nell’ospitare il progetto di inclusione sociale Casine, e nelle nostre sale cisarà ampio spazio per queste belle opere d’arte colorate e piene di vitalità".

e. p.