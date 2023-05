Giornate del mutuo, al Bcc Romagnolo la quarta edizione

I consulenti della banca saranno a disposizione per ogni informazione sulle migliori soluzioni di finanziamento per l’acquisto della casa, fissando un appuntamento tramite il sito internet di Bcc Romagnolo o telefonando ad una delle filiali della banca. Al via la quarta edizione delle “Giornate del mutuo”, iniziativa ideata da Bcc Romagnolo con il supporto del Gruppo BCC Iccrea. Da lunedì 8 fino a venerdì 26 maggio 2023 sarà attiva la campagna promozionale dedicata a chi ha in progetto l’acquisto della casa con il supporto di un finanziamento. Bcc Romagnolo propone tre settimane di consulenza gratuita e senza vincoli per chiunque abbia dubbi, curiosità o esigenze di informazioni riferite all’acquisto della propria casa. Si tratta di una promozione limitata nel tempo e che prevede solo in questo periodo la riduzione delle spese di istruttoria e l’applicazione di tassi vantaggiosi sui mutui.

Per usufruire di queste particolari condizioni e partecipare subito all’iniziativa è sufficiente fissare un appuntamento presso una delle filiali di Bcc Romagnolo nell’intervallo di tempo indicato. Per la prenotazione si consiglia di utilizzare il modulo web a disposizione sul sito della banca www.bccromagnolo.it alla pagina ‘Prenota un appuntamento’.

"Per la nostra banca è fondamentale proporre le soluzioni di mutuo più adeguate e calibrate sulle specifiche esigenze dei nostri clienti, - afferma il direttore generale di Bcc Romagnolo, Daniele Bagni - è importante conoscerli personalmente per poter valutare al meglio le singole situazioni, cercando anche di prevenire eventuali future difficoltà e completando la nostra offerta con una serie di proposte assicurative a protezione non solo dell’abitazione, ma anche a tutela della propria famiglia".