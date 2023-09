Giornate del Patrimonio. La cultura apre le porte

Una delle più grandi iniziative culturali d’Europa, in programma per il prossimo week end, coinvolgerà anche Cesena che torna a celebrare il patrimonio culturale con le Giornate Europee del Patrimonio 2023, sabato e domenica prossimi. Si tratta di un’iniziativa che annualmente richiama in città visitatori incuriositi dalle bellezze malatestiane e da angoli della città poco noti ma estremamente affascinanti. Sabato e domenica i musei e i siti culturali cittadini offriranno tariffe agevolate e ingressi del tutto gratuiti, visite guidate tematiche, aperture straordinarie notturne e molto altro.

Gli appuntamenti principali si terranno sabato prossimo, a partire da una proposta della Biblioteca Malatestiana che torna a offrire una visita notturna, dalle 19 alle ore 23, con partenza ogni 30 minuti. Per prendere parte all’evento occorre prenotarsi contattando lo 0547 610892 oppure scrivendo a [email protected]. Per l’occasione riaprirà le porte anche la Pinacoteca comunale (in via Aldini, 26) con un’iniziativa che mette al centro l’arte, che come canale comunicativo deve essere accessibile e fruibile da tutti. Alle 11.15 l’istituto tecnico ’GaribaldiDa Vinci’ di Cesena presenterà il ’Progetto Cesena Accessibile: inclusione e accessibilità della Pinacoteca comunale di Cesena’. A seguire, tra le 20 e le 23 è prevista una visita speciale all’esposizione ’Inclusione e accessibilità in mostra’ sul progetto Cesena Accessibile a cura degli studenti, per approfondire gli spazi della Pinacoteca da prospettive diverse e sperimentare come superare le barriere fisiche e sensoriali presenti, valorizzando le buone pratiche di inclusione.

La giornata vedrà anche il coinvolgimento di Casa Museo Renato Serra (in viale Giosuè Carducci, 29) che presenterà l’eredità della Grande Guerra fra canti popolari e tradizione letteraria. Per l’occasione gli studenti dell’Ite ’Renato Serra’ dalle 20 alle 23 accompagneranno gli interessati nelle visite guidate arricchite da letture tratte dal Giornale di guerra e di prigionia di Carlo Emilio Gadda, a cura di Lorenzo Pieri e Canti Alpini del Coro Vox Animae di Cesena diretto dalla professoressa Antonella Casalboni.

L’atmosfera si scalderà durante la serata con ’Musica e parole a lume di candela’ sulle colline di Lizzano, nella splendida cornice di Villa Silvia Carducci. All’iniziativa si potrà partecipare dalle 20.30 alle 23 con partenza ogni 30 minuti. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione allo 0547 323425 oppure tramite mail a [email protected]. Nel corso della giornata di sabato prossimo sarà inoltre possibile visitare la mostra ’Sfogliarsi’ di Maurizio Pilò a cura di Francesca Caldari presso la Galleria del Ridotto e la mostra ’Pesci fuor d’acqua…tra miracoli, storie e facezie’ di Onorio Bravi, Michele Chierici, Mario Di Cicco, Ivo Gensini, Fiorenzo Montalti, Bottega Pascucci, Franca Rossi, Felice Tagliaferri, con la partecipazione di Roberto Pagnanila Galleria Pescheria. Sfogliarsi, una mostra che evoca qualcosa di mutevole, è aperta con orario continuato dalle 16.30 alle 23, e dalle 20.30 ci sarà l’incontro con l’artista e presentazione del libro ’Sfogliarsi’. La mostra alla Galleria Pescheria è aperta con orario continuato dalle 16.30 alle 23; e dalle 20.30 si terrà l’incontro con gli artisti.

Alle Giornate Europee del Patrimonio 2023 aderisce anche la Rocca Malatestiana con l’iniziativa ’Accadde alla Rocca…’, speciale visita guidata alla scoperta di segreti e aneddoti sulla città e sulla fortezza Malatestiana. Sarà possibile abbinare una degustazione. Partenze alle 20, 21 e 22 con prenotazione obbligatoria sul sito www.roccacesena.it.

Durante le giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre tutte le visite guidate alla Rocca negli orari previsti (sabato e domenica ore 11, 12, 15, 16, 17) avranno un costo ridotto. Tutte le altre attività proposte in città saranno gratuite. Per ulteriori informazioni contattare lo 0547 610892.