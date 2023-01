’Giornate della Memoria’, le manifestazioni fra film, documentari, letture e riflessioni

Anche la comunità di Bagno di Romagna si appresta a celebrare il ’Giorno della Memoria’, appuntamento a carattere europeo ed anche internazionale, che ricorre il 27 gennaio di ogni anno per commemorare tutte le vittime di quell’assurda tragedia che è stato l’Olocausto.

Domani mattina il sindaco di Bagno Marco Baccini e l’assessora alla Cultura Enrica Lazzari (nella foto), porteranno i saluti istituzionali al Liceo scientifico ’Righi’ di Bagno, dove tutti gli studenti e le studentesse assisteranno ad un interessantissimo documentario dedicato ai rastrellamenti degli ebrei che si svolsero a Roma nell’ottobre 1943 culminando con uccisioni oppure con viaggi verso i campi di sterminio e svolgeranno alcune letture di brani di Einstein, di Primo Levi, Joachim Bouflet, di Etty Hillesum e di G.Debenedetti. Le scuole medie, invece, assisteranno alla proiezione di film dedicati alla Shoah, in parte rimanendo all’interno delle aule e in parte ospitati al Teatro Garibaldi di via Cavour a San Piero in Bagno.

Sabato sera 28 gennaio, invece, alle 20.30, è in programma la proiezione (con ingresso libero e gratuito per tutti), aperta alla cittadinanza, del film ’Una volta nella vita’, diretto da Marie-Castille Mention-Schaar, Parigi, 2008 sul tema centrale che ha insanguinato tutta l’Europa nel corso del secondo conflitto mondiale.

Sottolineano, fra l’altro, il sindaco Baccini e l’assessora Lazzari: "’Il Giorno della Memoria’ rappresenta, per l’Amministrazione comunale, un momento davvero molto importante ed anche un evento significativo per promuovere eventi culturali per giovani studenti ed anche per l’intera cittadinanza. Ripercorrere i momenti di indicibile dolore, nel Giorno della Memoria, significa rendere onore, anche da parte della nostra comunità, alle vittime della Shoah, ma soprattutto ricordare e affermare con convinzione che ciò che è stato non si può tacere, non si può ignorare e tanto meno si può dimenticare o far finta che non sia esistito".

Il programma 2023 del ’Giorno della Memoria’ è reso possibile grazie al sostegno e alla collaborazione dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena e di Anpi dell’Alto Savio, oltre alla preziosa disponibilità degli insegnanti e degli studenti degli Istituti scolastici.

