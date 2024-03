Giornate Fai, iniziano le visite alla colonia Agip

La colonia Agip di Cesenatico è fra i beni sotto i riflettori delle Giornate Fai di primavera, domani e domenica 24 marzo. Un edificio simbolo della riviera, considerato un patrimonio dell’architettura del ventennio. Venne progettato dall’architetto Giuseppe Vaccaro e la costruzione iniziò nel 1937, un modello di colonia estiva ancora funzionante ed oggi gestita sullo stile dei moderni villaggi. La struttura oltre alle camere, offre un’ampia sala ristorante affacciata sul mare, una piscina, ampi giardini, spazi per organizzare giochi e manifestazioni sportive, una spiaggia privata in concessione e persino una scuola di vela.

Ogni primavera, prima dell’apertura della stagione, la colonia Agip ospita le finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica, con oltre mille studenti provenienti da tutta Italia che si sfidano nelle gare a squadre e nella prova individuale. L’apertura al pubblico partirà dal cortile centrale e si svolgerà fino ai refettori, i dormitori dove sono accolti bambini e ragazzi, gli spazi dove alloggiano le decine di dipendenti e altri spazi tra i quali l’infermeria. La colonia Agip di Cesenatico è considerato un patrimonio nazionale, è presente nei maggiori testi di architettura e viene studiata nelle Università italiane e all’estero.

Per i residenti e i turisti che frequentano il lungomare è un elemento scontato, ma in realtà è un edificio simbolo di un’epoca. A guidare ed illustrare ci saranno alcuni studenti del Liceo scientifico Enzo Ferrari Cesenatico che fa parte dell’Istituto d’istruzione superiore Leonardo Da Vinci. Non si effettuano prenotazioni, l’ingresso è libero con entrata prioritaria riservata ai tesserati Fai.

La colonia sarà aperta al pubblico domani e domenica, al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.40 alle 17.30. Ogni turno di visita dura un’ora. Le Giornate Fai, acronimo che sta per Fondo per l’ambiente italiano, sono un’occasione rara, per visitare luoghi che non hanno un’apertura al pubblico costante, ma suscitano un grande richiamo e fascino per il loro valore storico, culturale o architettonico.

Le aperture curate dalla delegazione Fai di Cesena saranno sei e sono previste, oltre a Cesenatico alla colonia Agip, a Cesena (Palazzo Ghini e Chiesa di San Zenone, Casa Serra e passeggiata al quartiere Ina Casa), e Savignano sul Rubicone, al Museo Archeologico del Compito, Pieve di San Giovanni in Compito e Ponte Consolare. Complessivamente sono coinvolti cinque istituti superiori e un centinaio tra studenti e volontari impegnati ad accogliere e accompagnare i visitatori.

Giacomo Mascellani