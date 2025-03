Giornate Fai, visite all’antico castello

Savignano sul Rubicone è tra i luoghi protagonisti delle Giornate Fai di primavera. Protagonista sarà l’antico castello di Romagna, con un percorso che dal ponte romano permetterà di esplorare e riconoscere le tracce del centro abitato medioevale di cui è rimasto qualche rudere. Domani e domenica ci saranno visite guidate tra le 10 e le 17 a orario continuato, della durata di circa 40 minuti ciascuna e con partenza dalla fototeca comunale "Marco Pesaresi" in corso Vendemini 57. Ad accompagnare i visitatori saranno 15 giovani apprendisti ciceroni del Liceo scientifico "Marie Curie" di Savignano, formati e coordinati dalle professoresse Ombretta Masini, Cinzia Ingenito e da Elisa Domeniconi della cooperativa Koinè. Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. Domenica 23 alle 17.20 aperitivo e intrattenimento musicale a cura dell’Osteria del Torricino e della scuola comunale di musica "Secondo Casadei". La viabilità del centro storico subirà alcune modifiche. Dalle 9 alle 18 di domani e domenica sarà attivo il divieto di sosta e transito in via Matteotti, sul ponte romano; divieto di transito in via Mura tra piazza Gori e corso Vendemini; divieto di transito e sosta in Corso Vendemini tra il ponte romano e via Battisti, esclusa; divieto di transito e sosta in piazza Amati e in via Castelvecchio tra Piazza Amati e Viale della Libertà.