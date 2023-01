’Giorni della Merla, in Alto Savio la tradizione è stata rispettata

I ’giorni della merla’, che antica tradizione popolare considera i più freddi dell’anno, diluiti in calendario dal 29 al 31 gennaio, si stanno sviluppando in Alto Savio in mezzo al suggestivo candore della grande nevicata caduta nei giorni scorsi. Infatti le abbondanti nevicate, che hanno vestito di bianco l’Alto Appennino cesenate (sulle vette si era accumulato anche un metro e mezzo di neve), coprono tuttora in gran parte la nostra valle e la terranno al fresco ancora per vari giorni, oltre ad offrire panorami di coinvolgente bellezza.

Che domenica sono stati meta preferita per una splendida e salutare gita fuori porta, da parte di tantissimi escursionisti e gitanti della domenica, ammaliati dai già straordinari panorami del nostro alto Appennino. In tanti in questi giorni hanno tirato fuori dai ripostigli slittini e bob (nella foto), per fare una bella discesa nei campi, che si aprono anche nei pressi di Bagno di Romagna-San Piero-Verghereto e altre località, sulla spessa coltre di manto nevoso, che invogliava a farne parte anche i proseliti delle pantofole e del divano di casa.

In Alto Savio, dopo la grande ’abbuffata’ di neve, il meteo dei tre ’giorni della merla’ si sta dipanando senza precipitazioni nevose, anzi col sole, ma con giornate rigide. Specie nelle ore notturne e in quelle del primo mattino che hanno segnato temperature sottozero anche a due cifre come richiedono proprio ’i giorni della merla’. Nella notte fra domenica e lunedì 30 gennaio, la colonnina di mercurio è scesaa -6 gradi per il territorio di Bagno e a -10 per quello di Verghereto, con numeri ancora più bassi sui territori più alti del crinale. Per oggi, l’ultimo dei tre ’giorni della merla’, le previsioni danno temperature notturne un paio di gradi sottozero per la zona di Bagno e intorno a meno 5 gradi per quella di Verghereto.

gi.mo.