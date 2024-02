Giorno del Ricordo: "Ci insegna che i nazionalismi producono solo odio"

Nel giardino ‘Vittime delle Foibe’ di San Mauro in Valle ieri mattina l’amministrazione comunale di Cesena ha celebrato con una cerimonia pubblica il ‘Giorno del Ricordo’, istituito in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.

"Alla fine della seconda guerra mondiale - ha commentato il sindaco Enzo Lattuca deponendo la corona d’alloro - migliaia di italiani furono costretti all’esodo e furono trucidati nelle foibe dalle forze jugoslave del maresciallo Tito. Fu un tragico e triste epilogo di tutto quello che avvenne nella seconda guerra mondiale e negli anni precedenti. Per tanto tempo questa pagina di storia è stata rimossa dalla memoria collettiva del nostro paese. Questa tragedia però ci insegna tanto: ci insegna come tutti i nazionalismi in quella fase storica hanno prodotto morte, odio, violazione dei diritti e mancato riconoscimento delle minoranze linguistiche ed etniche in una fascia molto stretta del nord Adriatico, al confine orientale. Dopo decenni di oblio oggi siamo qui per ricordare, per non dimenticare e per fare tesoro anche nella quotidianità di cosa comportano in modo drammatico e irrecuperabile l’odio e le discriminazioni. Ogni 10 gennaio ci ritroveremo qui, al Giardino Vittime delle Foibe nel quartiere di San Mauro in Valle, senza mai dimenticare ciò che accadde ai nostri connazionali che sono stati vittime di questa tragedia".

Alle vittime delle foibe hanno reso omaggio anche Marco Csali di Fratelli d’Italia (candidato sindaco del centrodestra) e Antonella Celletti copogruppo consiliare della Lega. "Fu ‘pulizia etnica’ – commenta una nota nota della Lega di Cesena – . Furono l‘odio e la brutale crudeltà del regime comunista jugoslavo nei confronti degli italiani istriani, fiumani e dalmati, martiri innocenti, massacrati e infoibati a migliaia o costretti a fuggire dalle loro terre, lasciando ogni avere. Oggi, 10 febbraio, data riconosciuta dalla legge 92 del 2004 come ‘Giorno del ricordo’, è indispensabile riflettere su quel lungo colpevole silenzio sia sul piano storico che politico/ideologico durato quasi un cinquantennio che oscurò questa tragedia scomoda e imbarazzante soprattutto per gli eredi del comunismo. La rilettura critica di quel periodo storico avvenuta solo in anni recenti ha riportato alla luce la vergogna. Ricordare è un obbligo morale. Smascherare negazionisti, revisionisti e giustificazionisti un dovere etico".

Una delegazione di Fratelli d’Italia guidato dalla parlamentare Alice Buonguerrieri e Nicholas Pellegrini, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, ha onorato la ricorrenza al Parco Vittime delle Foibe a San Mauro in Valle.

Fratelli d’Italia ha ricordato l’inaugurazione del Treno del Ricordo voluto dal governo Meloni e l’impegno a tenre vivo il ricordo della trageida delle foibe e dell’esodo: "un impegno per dare soprattutto alle giovani generazioni piena consapevolezza e conoscenza del passato - concludono Buonguerrieri e Pellegrini - poiché anche la società di domani abbia piena contezza delle atrocità commesse e possa costruire un futuro migliore, senza odio e violenza ideologica".

re.ce.