Giorno del Ricordo. Omaggio alle vittime delle foibe. Lega: "Cerimonia sbrigativa"

Ieri mattina nel giardino dedicato alle ‘Vittime delle Foibe’, a San Mauro in Valle, il vicesindaco Christian Castorri e il presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini, a nome dell’amministrazione comunale hanno commemorato le vittime in occasione della ricorrenza del ‘Giorno del Ricordo’. Il programma delle commemorazioni prevede poi oggi alle 17, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana, il film documentario ‘L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo’ di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo, che ripercorre quello che accadde il 18 agosto del 1946 attraverso i ricordi dei pochi sopravvissuti, e da un dibattito.

La cerimonia tenuta dall’amministrazione comunale viene però bollata come "il minimo sindacale" dalla Lega, che contesta uno svolgimento di pochi minuti, sottolineando la presenza dei soli rappresentanti di Lega e Fratelli d’Italia. "Un segnale triste e preoccupante di disinteresse della nostra comunità che sta perdendo la memoria perfino della storia recente soprattutto di quella parte di storia che infastidisce molti ambienti della sinistra non solo politica ma anche culturale, mediatica e associazionistica" affermano Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega, e Antonella Celletti, responsabile enti locali Romagna.

Il consigliere comunale di FdI Nicholas Pellegrini interviene invece in appoggio alla proposta di Francesco Giubilei di installare ’una panchina del ricordo’ secondo l’iniziativa nazionale del Comitato 10 febbraio. Pellegrini auspica che le vittime e gli esuli "siano ricordati in una iniziativa che, mi auguro, possa essere occasione di unione e condivisione tra tutte le forze politiche. Per questo, sono sicuro di poter riscontrare un’apertura da parte del sindaco Lattuca. In caso contrario, presenterò una mozione in consiglio comunale".