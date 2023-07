Giostra all’Incontro Ospitalità alla Rimbomba

di Elide Giordani

I suoni e le luci che fuoriescono dalle finestre della storica Rimbomba hanno suscitato in questi giorni più di una curiosità. Tramontati i tempi più gloriosi del Pri non è consueto che ci sia animazione nella sala che ha accolto la vita dello storico partito di Corso Mazzini 46, oggi proprietà della cooperativa ‘Casa dell’ideale’ che custodisce le proprietà immobiliari del Partito repubblicano cesenate. Oltre lo scalone che conduce al primo piano ecco un’immagine inedita: bandiere, gonfaloni e stemmi ricamano le pareti, ma pendono anche dalla finestre su corso Mazzini. Fra tanta gente presente nella sala c’è anche Daniele Molinari, avvocato, oggi conosciuto soprattutto per essere colui che insieme ad un pugno di appassionati ha tolto dalla polvere una gloriosa manifestazione del passato: la Giostra all’Incontro. La Rimbomba fino a settembre sarà la sede dell’associazione che si è creata intorno a quell’evento e che conta oggi 170 soci.

Molinari, finalmente una sede per l’Associazione di cui è fondatore e presidente, come mai proprio la Rimbomba?

"Perché è in centro storico e noi abbiamo la necessità, oltreché di un luogo dove riunirci per le diverse iniziative che mettiamo in campo oltre alla Giostra, di un posto non lontano dal luogo della manifestazione, ossia piazza del Popolo, dove i figuranti possono cambiarsi d’abito".

Gli abiti dei figuranti sono di vostra proprietà?

"Ne abbiamo una quarantina custoditi in un deposito ma puntiamo ad avere una dotazione ben maggiore. Il fatto è che un abito storico realizzato con perfetta attinenza al periodo costa dagli 800 ai mille euro. Molti dei figuranti, però, sfilano con abiti di loro proprietà o noleggiati".

La Giostra, con il suo contorno di avvenimenti, è prevista per il 10 settembre, è quello il mese in cui lascerete la sede?

"Ci augureremmo di no ma ad oggi ce l’abbiamo ad un prezzo di favore. L’affitto pieno, ossia almeno 1200 euro al mese più le spese di riscaldamento, per noi non è affrontabile. Siamo dunque alla ricerca di un luogo adatto che possa ospitarci da settembre in poi".

L’Associazione peraltro ha già una sua storia.

"Si è costituita nel 2020, ma operava già come comitato in collaborazione con il Comune da diversi anni. La prima rappresentazione è del 2016 che coincideva con i 700 anni dal primo palio cesenate del 6 luglio 1316".

Qual è l’obiettivo di tutta questa vostra attività?

"Far conoscere la storia della nostra città, sia attraverso la Giostra con la sua cadenza annuale, che con altre manifestazioni che si svolgono nelle scuole e nei quartieri. Il nostro campo d’indagine si collocata tra la fine della signoria malatestiana e il Cinquecento. Ma in genere su tutta la storia cittadina. Vogliamo riportare l’attenzione dei cesenati su tanti simboli di cui hanno perso la memoria. Ecco perché abbiamo realizzato decine di bandiere: hanno tutte un senso storico come il leone rampante del papa che concesse la Giostra o lo stemma antico della città sulla fontana Masini ed altri". Raccontate la storia con il rigore della divulgazione e la passione del teatro.

"Insieme ad Alessandro Pieri, ogni anno in occasione della giostra realizziamo uno spettacolo storico teatrale su episodi della storia di Cesena. Abbiamo raccontato la storia dei cesenati alla battaglia di Lepanto, della prima battaglia del Risorgimento che si svolse in città, del Caos di Fantaguzzi, miniera di episodi curiosi".