Giostra all’Incontro Tradizioni e quartieri protagonisti in piazza

di Luca Ravaglia

La storia non si improvvisa e non si inventa. La storia si costruisce un anno dopo l’altro, un secolo dopo l’altro. Come è successo con la ‘Giostra all’Incontro’ di Cesena, concessa in ‘privilegio speciale e perpetuo’ alla città da papa Paolo II nel 1465 e proseguita in modo sostanzialmente ininterrotto fino al 1838. Quattrocento anni di tradizioni che non hanno eguali e che fanno di questo evento quello del suo genere probabilmente protrattosi più a lungo nel tempo . Le tradizioni che rifioriscono sono la migliore testimonianza del legame tra una terra e la sua gente. E’ di questo che si parlava ieri mattina durante la presentazione della nuova edizione, che si è aperta appunto ieri per concludersi col gran finale di domenica prossima 10 settembre, accompagnando la città lungo una settimana densa di eventi.

"Abbiamo voluto coinvolgere direttamente tutti i quartieri – ha commentato il presidente dell’associazione Giostra di cesena Daniele Molinari –: ognuno sfilerà in corteo recando il vessillo che lo rappresenta, mentre per quanto riguarda la vera e propria giostra a cavallo, dal momento che i cavalieri che parteciperanno saranno quattro, abbiamo sorseggiato i nomi di chi parteciperà effettivamente alla gara. Tutto si svolgerà ovviamente all’insegna della massima sicurezza, anche della salute degli animali". A estrarre i biglietti è stato il vicesindaco Christian Castorri, che ha pescato i quartieri ‘Mare-Strada Fuori’, ‘Centro Urbano-Croce di Marmo’, ‘Cesuola-San Giovanni’ e ‘Cervese Sud-Strada Dentro’. Chi non è stato sorteggiato parteciperà all’edizione dell’anno prossimo.

"L’attribuzione dei nomi – ha spiegato Molinari – riguarda il fatto che ai tempi della giostra i quartieri erano praticamente tutti ‘inglobati’ in quello che oggi è il centro urbano e dunque abbiamo deciso di abbinare la tradizione storica alla realtà attuale, coinvolgendo tutti gli angoli di Cesena abbinandoli in base alle attuali collocazioni geografiche". Il programma comunque prevede una lunga serie di eventi che vanno ben oltre la sfida a cavallo.

Dopo il sorteggio di ieri, il prossimo appuntamento sarà in programma oggi alle 9.30 con un omaggio alla Madonna del Monte con musici e figuranti che andranno in corteo fino al santuario cesenate. Martedì 5 alle 18 l’alula magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà una conferenza di Duccio Balestracci dal titolo ‘Il Duca e la Romagna’, mentre il 7 settembre alle 21 Franco Spazzoli guiderà una insolita visita notturna al cimitero urbano ( informazioni e prenotazioni alla mail [email protected] o contattando il numero Whatsapp 3387899863). L’8 settembre sarà dedicato ai bambini con una serie di eventi in programma tra le 16 e le 19 alla Rocca curati da Roberto Fabbri, con in più alle 18 un gioco di ruolo in ambientazione fantasy medievale curato dal ‘Collettivo 4SuDado’, alle 20 e alle 20.45 un’esibizione di scherma medievale dell’associazione ‘Sala d’arme Achille Marozzo’ e alle 21.15 lo spettacolo storico teatrale ‘Arsenico e vecchi trucchetti’ a cura di Aps Giostra di Cesena, di Alessandro Pieri e Daniele Molinari. Alle 19 con ritrovo in piazza del Popolo, ci sarà anche la visita guidata di Artemisia ‘Stemmi e stendardi della Cesena antica’ (prenotazione obbligatoria al 338 3730455); Sabato 9 alla mattina in centro ci saranno animazioni che coinvolgeranno anche i tamburini e la 3Monti Band, mentre alle 18 si svolgerà il tradizionale corteo lungo le strade del cuore urbano. Si chiuderà domenica con la giostra, che inizierà alle 17 in piazza del Popolo, con gli elicotteri del quindicesimo Stormo dell’aeronautica militare che sorvoleranno piazza del Popolo prima dell’inizio delle sfide. Al vincitore andrà il ‘Palio’ realizzato da Stefano Natali.