Giostra, consegnati i capitoli

Sono stati consegnati ieri

alla Biblioteca Malatestiana i Capitoli della Giostra d’incontro di Cesena che sarà riproposta a settembre in centro. A consegnare il documento all’assessore cono stati la Vicepresidente dell’Associazione “Giostra di Cesena” Elena Braschi e la socia Annamaria Baratelli (nella foto). Alla consegna dei Capitoli era stata annunciata dall’associazione già nel 2019, anno in cui sulla piattaforma di crowdfunding Idea Ginger venne avviata, su progetto del socio fondatore Daniele Braschi con il sostegno della BCC ravennate, forlivese e imolese, la raccolta fondi per l’acquisto di un’armatura da torneo appartenente don Salvatore Manfredi. Si tratta di una fedele riproduzione in ferro della prima posseduta dalla sua casata, risalente al 1480, e usata per partecipare a quattro Campionati mondiali di Giostra d’incontro, in Italia, Norvegia, Russia e Canada. L’idea dei soci fondatori è di lanciare attorno a questa armatura attività didattiche con lo scopo di portare la ricca tradizione cavalleresca cesenate nelle scuole tra gli studenti.