Giostra di Cesena, un valore storico unico da rilanciare

L’articolo di Gabriele Papi di domenica scorsa mi offre l’occasione per alcune osservazioni. La giostra finì nel 1838 fondamentalmente perché non era più nello spirito del tempo, infatti erano già cessate in Italia tutte le feste storiche con l’eccezione (per un pelo) del palio di Siena. Inoltre le tradizioni municipali non erano ben viste nello spirito del Risorgimento e organizzare la giostra era costoso e complicato, già dalla metà del ‘700 si erano affermate le corse dei cavalli scossi (cioè senza fantino) che da Porta Santi venivano lanciati al galoppo fino al Ridotto. E’ vero che nel tempo la giostra si era “involgarita”, ma era un fenomeno comune a tutti gli antichi “giochi equestri” e corrispondeva al mutato costume della società, così come il calcio di oggi è molto diverso da quello di un secolo fa. Tutto ciò non toglie nulla al valore storico della giostra, che per antichità, continuità e durata presenta delle caratteristiche uniche nel panorama italiano. All’Archivio di Stato e alla Biblioteca Malatestiana sono conservati centinaia di documenti e cronache che ne attestano la continuità quasi anno per anno e contengono dettagli incredibili: il nome dei giostranti, degli scudieri, dei padrini, dei soprastanti (cioè i giudici), la composizione del corteo, la proclamazione del vincitore, Bolle papali, i Capitoli (cioè il regolamento), stampe, bandi, i verbali degli scontri ecc. Si tratta di un patrimonio documentaristico eccezionale che non trova quasi paragone in Italia. La continuità della giostra, infine, si spiega con il suo radicamento popolare, infatti – per tornare all’articolo di Papi - anche quella del 1838 fu organizzata su richiesta della città - non del Legato papale - e fu fatta anche nel 1797 per l’erezione dell’Albero della Libertà, quando i soldati di Napoleone portarono a Cesena il vento della Rivoluzione francese. Dunque nessun addolcimento della storia, semmai il contrario, cioè la giostra è stata troppo a lungo trascurata. A questo vuoto cerca di rimediare l’Associazione Giostra di Cesena con le sue iniziative, e anche con un libro che speriamo di pubblicare la prossima estate. Grazie per l’attenzione.

Daniele Molinari