Giostra di Teo. Il centrodestra chiede lumi

La questione della Giostra di Teo coinvolge il centrodestra, che hanno presentato un’interrogazione preparata da Roberto Buda e firmata da tutti i capogruppo delle forze politiche presenti in consiglio comunale (Lista civica per Buda, Fratelli d’Italia e Lega). Nell’interrogazione Buda, Zarrelli e Zamagni chiedono "i motivi per cui si è deciso di togliere piazza Pisacane dall’elenco delle aree destinate allo spettacolo viaggiante, impedendo così alla Giostra di Teo di continuare ad essere un punto di attrazione per le famiglie".