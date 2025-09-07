Giostra all’Incontro 2025 a Cesena: programma eventi e gli abbinamenti tra contrade e cavalieri

Cesena, 7 settembre 2025 – Il quartiere Centro Urbano andrà a caccia del bis nella giostra all’Incontro che domenica prossima 14 settembre chiuderà la settimana di eventi dedicati alla rievocazione di una delle tradizioni più antiche della storia della città e che culminerà in piazza del Popolo appunto con la sfida tra quartieri.

A dare battaglia alla contrada che rappresenta il cuore di Cesena (già vincitrice dell’edizione di due anni fa), ci saranno anche il Cesuola, il Borello e il Cervese Sud, i cui nomi, insieme a quello del Centro Urbano, sono emersi dal sorteggio che si è svolto ieri mattina in occasione della presentazione dell’evento e che ha visto i quartieri abbinarsi ad altrettanti cavalieri.

Quattro in tutto, anche se i quartieri sono 12. In effetti nell’urna c’erano solo sei nomi che erano precedentemente stati scelti, come hanno spiegato gli organizzatori, in base alle propensioni delle varie realtà cesenati a partecipare in maniera fattiva all’evento. In tal senso merita una citazione il quartiere Borello, che si era organizzato già da tempo, preparandosi anche abiti e costumi personalizzati.

Il momento del sorteggio, avvenuto alla presenza dell’assessore alla cultura Camillo Acerbi e del presidente dell’associazione Giostra di Cesena (che cura la manifestazione) Daniele Molinari, ha di fatto aperto la lunga lista di appuntamenti in programma in occasione della decima edizione dell’evento.

Per l’occasione è stato svelato anche il Palio 2025: l’opera è stata realizzata da Iselin Romboli, sedicenne artista cesenate, studentessa del Liceo artistico ‘Canova’ di Forlì. Il Palio, eseguito con la tecnica dell’acrilico su tela, è ricco di simbolismi che evocano il legame tra Cesena e la sua Giostra storica. Una composizione che unisce tradizione e contemporaneità.

Nonostante la giovane età, Romboli ha già dimostrato il suo talento: nel suo curriculum ci sono infatti anche la realizzazione di scenografie teatrali scolastiche e un prestigioso riconoscimento nazionale al concorso ‘Un poster per la pace’ del Lions Club, vinto nel 2022 quando frequentava la scuola media.

La Giostra all’Incontro 2025 vedrà dunque confrontarsi quattro cavalieri della Compagnia del Re Nero. Ecco gli abbinamenti estratti ieri. Alessandro Morelli con Emperador rappresenterà il quartiere Borello, Massimiliano Bernardinello con Diamante vestirà i colori del Cervese Sud, Daniele Chiveri con Arjelo gareggerà nel nome del Centro Urbano e infine Attilio La Mura con Ares cercherà gloria per il Cesuola.

La Giostra, che si svolgerà alle 17 di domenica 14 settembre in piazza del Popolo, rappresenta in ogni caso il culmine di una settimana di eventi che coinvolgeranno l’intera città.

Oggi alle 11 un corteo andrà a rendere omaggio alla Madonna del Monte, mentre mercoledì 10 alle 21 la Rocca Malatestiana ospiterà lo spettacolo storico teatrale ‘Musica e gente dalla Belle Époque’ con la Banda Città di Cesena. Si proseguirà giovedì 11 con laboratori e passeggiate storiche a partire dalle 16. Venerdì 12 alle 18.30 è in programma una conferenza su archivi e intelligenza artificiale con Davide Savelli, mentre sabato si inizierà a entrare nel vivo tra animazioni in giro per la città, una rievocazione della giostra all’anello in piazza del Popolo, esibizioni di scherma storica, il consueto corteo pomeridiano e infine il banchetto serale propiziatorio in piazza del Popolo.

La programmazione completa e le informazioni per prenotare la partecipazione agli eventi sono disponibili sul sito del Comune di Cesena.