Giostra sfrattata da piazza Pisacane. Ora avanza il fronte dei favorevoli

In riviera tiene banco la polemica sulla decisione di escludere piazza Pisacane tra i luoghi destinati agli spettacoli viaggianti. Siamo nel centro storico di Cesenatico, dove ci sono la statua intitolata a Giuseppe Garibaldi, le poste centrali, i portici e il Bar dei Marinai. Con la fine del 2023 qui si è chiusa anche la pagina della storia della ‘Giostra di Teo’ durata dieci anni, con due famiglie che si dividevano la piazza, una nella stagione invernale e l’altra nei tre mesi estivi. Il Comune ha deciso di non rinnovare il permesso, escludendo appunto questa piccola piazza dagli spettacoli viaggianti, come ha fatto anche in piazza Ciceruacchio e in piazza Marconi, mentre ci sono nuovi spazi in piazza Comandini, nel centro di viale Roma, dove l’attrazione che era di fronte alle poste potrebbe trovare una nuova collocazione.

Teo Natali, il proprietario della giostra, vede comunque delle difficoltà per questo trasferimento anche se breve: "In passato abbiamo già provato a montare una giostra in quel luogo, ma non è andata bene; per questo chiediamo di poter trovare una soluzione, anche perchè le altre posizioni sono state confermate".

Nel centro di Cesenatico un gruppo di esercenti e commercianti ha organizzato una petizione per chiedere al Comune di ritornare sui suoi passi e confermare lo spettacolo viaggiante. Questo ha molto colpito il capofamiglia Natali: "Sto facendo un giro per ringraziare tutti, la raccolta delle firme è una iniziativa non partita da me e questo mi commuove. Noi conosciamo bene la realtà di Cesenatico e chiediamo soltanto di poter lavorare. Se c’è tanta gente a volermi bene, è segno che qualcosa qui ho lasciato. Sono veramente amareggiato, anche se non ho nulla nei confronti del Comune, che mi ha fatto lavorare sinora e mi è stato vicino nel luglio 2020 quando un incendio doloso ha distrutto la nostra giostra. In questa situazione mi dispiace per i miei figli".

Sono però tante anche le persone che in questi giorni sostengono la decisione presa dall’Amministrazione e tra queste c’è Paolo Polini, uno dei pescatori storici della zona: "Sin da quando è stata installata la giostra ci fu molto malcontento, perchè in questo luogo sono presenti la statua di Garibaldi e l’effige di Andrea Costa. Ricordo che si parlò di uso temporaneo, che poi però divenne fisso, tant’è che oggi c’è chi pensa sia un diritto. Francamente io come tanti altri non comprendiamo il problema dello spostamento della giostra in piazza Comandini che è distante poche centinaia di metri. Sarebbe cattivo togliere la giostra, ma non è così, perchè il Comune, con il quale fra l’altro spesso non sono d’accordo, questa volta a mio avviso ha fatto bene e sostengo la posizione dell’Amministrazione nel mantenere questa linea".

Fra le altre voci favorevoli allo spostamento della giostra c’è Lucio Sacchetti, ex presidente di Confartigianato: "Quando la nostra associazione donò al Comune la ringhiera della statua di Garibaldi, basandoci sul disegno originale dell’epoca, subito comunicammo la nostra contrarietà ad installare delle attrazioni nella piazza, perchè le cose che devono essere valorizzate sono la statua e la piazza, che sono importanti. Io rimango ancora di questa idea e la difendo. Sono un privato e capisco l’importanza dell’elemento commerciale, tuttavia l’aspetto economico non deve prevalere su quello culturale e storico. Quindi comprendo i firmatari che hanno delle attività nella zona, ma a mio avviso la giostra può andare tranquillamente in un’altra locazione vicina e la piccola piazza Pisacane respirare, magari curata meglio, pulita, con delle panchine, un decoro migliore e dei bei vasi di fiori".