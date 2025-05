"Giostre in una piazza storica, una scelta infelice"

Giostre in centro: disorganizzazione, disagi e qualche rischio evitabile. In questi giorni, il centro storico di Savignano sul Rubicone ospita il Luna Park. Fin qui, nulla da eccepire: le giostre portano festa, allegria e un’occasione di svago per famiglie e bambini. Ma, come troppo spesso accade, anche quest’anno l’organizzazione ha lasciato dietro di sé più di una perplessità e non solo tra i cittadini.

A sollevare seri dubbi sono i consiglieri di opposizione: Lorenzo Sarti, Gabriele Bellanti, Valentina Clementi e Kitty Montemaggi del gruppo ’Coalizione per Sarti Sindaco’, e Andrea Palermo e Chiara Magnani di ’Coraggio Savignano Cambia’ che cintinuano: "La decisione di collocare la maggior parte delle attrazioni in piazza Borghesi ci appare a dir poco infelice. Una piazza storica, con spazi limitati e attraversata da auto in transito, non può certo considerarsi un luogo sicuro per ospitare giochi e bambini. Bastava poco: chiudere la piazza al traffico. Ma anche questa volta il buon senso sembra essere rimasto fuori dal perimetro. Eppure, le alternative non mancavano. L’Arena Gregorini, ad esempio, avrebbe potuto accogliere le giostre in modo più ordinato e sicuro. O magari si poteva cogliere l’occasione per valorizzare un altro quartiere della città".

e. p.