Giovane fondatore di uno spin-off del Politecnico fa il punto sulla riduzione delle emissioni

In un’annata in cui il presidente del Lions Club di Cesena Luca Dal Monte e il consiglio hanno inteso dare spazio ai giovani talenti nei vari ambiti, questa sera ospite della conviviale del club alle 20 al ristorante cerina sarà Nicolò Golinucci, che interverrà su Carbon Footprint, la misura che esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto serra, Trentenne, ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria energetica presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano prima di fondare eNextGen, uno spin-off del Politecnico che oggi amministra. Sta concludendo un post-doc a partire dalla sua tesi di dottorato sul ruolo delle metodologie di Ecologia industriale nell’analisi dei meccanismi di riduzione delle emissioni di CO2. Ha lavorato come ricercatore presso la Fondazione Eni Enrico Mattei. "Il Lions Club - commenta Dal Monte- vuole conoscere e far conoscere le giovani eccellenze del territoio, il nostro futuro".