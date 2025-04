Giovani agricoltori da tutta Europa per conoscere la realtà romagnola

Oltre 60 rappresentanti delle organizzazioni agricole under 40 di tutta Europa sono arrivati mercoledì scorso a Mercato Saraceno guidati dal presidente del Ceja (il Consiglio europeo dei giovani agricoltori) Peter Meendendorp e dal vicepresidente Matteo Pagliarani, coordinatore dei giovani imprenditori agricoli Agia-Cia Romagna. Il Working Group del Ceja - dopo avere cenato all’azienda agricola Clorofilla, con la partecipazione del presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani Cristiano Fini, del presidente Cia Emilia-Romagna Stefano Francia, del presidente di Cia Romagna Danilo Misirocchi e delle istituzioni locali - ha chiuso venerdì il programma di visite tecniche tra le aziende del territorio e sessioni di lavoro.

Obiettivo della tre giorni, approfondire i temi della gestione delle risorse idriche, dei metodi di produzione sempre più sostenibili e hi-tech, fino al ruolo della cooperazione. E’ stata l’occasione per condividere know-how e competenze distintive, in particolare scoprendo più da vicino le realtà agricole e il nostro sistema delle cooperative, ma anche per portare avanti l’attività del Ceja e nuove strategie per il ricambio generazionale.

"In questi tre giorni – ha commentato Matteo Pagliarani – i colleghi da tutta Europa hanno potuto vedere da vicino le sfide e i problemi delle nostre aree interne. Abbiamo raccontato come la nostra agricoltura negli anni si sia resa forte anche grazie all’aggregazione e sottolineato l’importanza che il ricambio generazionale sia un priorità. Altro argomento fondamentale è trovare le migliori soluzioni per la gestione delle acque, del territorio e del rischio nelle zone più svantaggiate. La Commissione Europea ha lanciato la strategia per la resilienza idrica e anche noi giovani europei stiamo preparando un documento unitario sulla qualità e disponibilità delle acque, la gestione del rischio e la governance idrica".