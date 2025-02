"Giovani al Foro, associazioni fate i progetti"

"Cesena 2024 accoglie con grande entusiasmo l’apertura del bando per l’assegnazione dello spazio del Foro Annonario per attività e proposte degli under 35". Ad affermarlo è il consigliere comunale Michele Manuzzi. "Credo che sia una grande occasione per tutti i giovani che hanno voglia ed interesse ad organizzare e partecipare ad eventi di vario genere. L’area interessata si presta a molte possibilità, a partire da dibattiti, confronti, attività ludiche e molto altro. C’è necessità di disporre di maggiori spazi per poter organizzare eventi dedicati ai giovani".

"Pertanto – conclude Manuzzi –, invito quante più associazioni giovanili, ragazzi e ragazze a presentare proposte, partecipando al bando del Comune e sfruttare questa occasione. È un primo passo che, come Cesena 2024, apprezziamo molto".