Giovani albergatori ad Atene per un’esperienza internazionale

I Giovani albergatori di Cesenatico sono volati in Grecia per fare una nuova esperienza internazionale. Quest’anno il Cnga, il (Comitato nazionale dei giovani albergatori), si è riunito ad Atene (nella foto) nella seconda decade di novembre, nel consueto appuntamento dedicato all’ospitalità in terra europea. All’iniziativa hanno partecipato una ventina di giovani titolari e gestori di hotel, provenienti da tutta Italia, tra i quali la delegazione formata dai giovani di Cesenatico, composta da Filippo Torres dell’Hotel Renzo (è anche il presidente degli Under 40 di Adac Federalberghi Cesenatico), e Riccardo Dalmo, titolare dell’Hotel Roxy and Beach.

I due giovani operatori turistici hanno avuto l’onore di prendere parte a diversi incontri importanti, hanno visitato una città come la capitale della Grecia ricca di cultura e di storia, oltre alle strutture alberghiere e ai concept che costituiscono la parte attrattiva di Atene.

La parte più interessante e stimolante in assoluto è stato l’incontro con il presidente dell’Hotrec, l’Associazione europea che riunisce tutte le associazioni nazionali di categoria, Alexandros Vassiliko, il quale è stato protagonista di un momento di confronto conviviale e di confronto apprezzato da tutti i partecipanti provenienti da varie nazioni.

Grazie a Federalberghi e a coloro che hanno organizzato questo meeting, i giovani albergatori di Cesenatico hanno vissuto e poi trasmesso una esperienza stimolante e indimenticabile. Del resto per gli operatori turistici e i professionisti che operano in questo settore, uno dei momenti più formanti e di crescita, sono proprio i viaggi all’estero dove confrontarsi con realtà, abitudini e leggi diverse.

Giacomo Mascellani