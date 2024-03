Giovani all’inseguimento delle loro passioni: l’incontro con Camarda

Domani al Museo della Marineria si tiene il secondo appuntamento di "Exit. Adolescenza no panic", il nuovo ciclo di incontri organizzato dal Centro famiglie Asp del Rubicone, dedicato ai giovani ed ai genitori, per aiutare le famiglie a conoscere il potenziale dei ragazzi e affrontare le sfide dell’età adolescenziale che è tanto bella quanto complessa.

In serata, a partire dalle 20.30, Riccardo Camarda, studente universitario, scrittore, speaker al TedxYouth di Roma, parlerà di "Passioni appese", per raccontare come trovare la propria passione in soli dieci minuti. Per molti ragazzi del territorio è dunque l’occasione per incontrare e conoscere un giovane che, oltre ad impegnarsi negli studi universitari, vuole affrontare temi di attualità e confrontarsi con altri coetanei. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti.

Il successivo appuntamento è fra due settimane, il 21 marzo, sempre alle 20.30, quando Maura Gancitano, saggista, filosofa, co-fondatrice di Tlon (scuola di filosofia), la quale introdurrà l’argomento "Un ponte tra le generazioni: il digitale come pharmakon". Sarà l’occasione per conoscere una giovane donna che si occupa scrittura, filosofia, immaginazione, ricerca interiore ed educazione. Il 28 marzo alle 17.30 si terrà invece un appuntamento al teatro comunale di Cesenatico, dove è in calendario uno spettacolo di improvvisazione con Baubhaus arti integrate. La rassegna "Exit. Adolescenza no panic" si concluderà l’11 aprile con il pedagosista Alessandro Zanchettin che parlerà di "Alleanze educative, apprendere e agire la democrazia nella comunità".

g.m.