Giovani avvocati e imprenditori:: "Un nuova era"

Intelligenza artificiale nuova sfida per giovani avvocati cesenati e piccole imprese. Se ne è parlato al partecipato evento (nella foto) nella sede di Confartigianato Cesena, organizzato dalla Sezione Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di Forlí–Cesena in collaborazione con Confartigianato e Gruppo Giovani imprenditori. Un confronto interdisciplinare tra imprenditori ed avvocati su come l’IA sia destinata a influenzare sempre più mondo produttivo, strategie aziendali e prassi giuridiche.

"Per le imprese – rimarca il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confartigianato Matteo Brighi – l’IA è una leva per aumentare efficienza, produttività e innovazione. Si sono esplorate applicazioni pratiche, strumenti digitali emergenti, implicazioni organizzative e opportunità competitive, col contributo di giovani imprenditori impegnati nella transizione digitale, che rappresentano l’avanguardia del settore, facilitati dall’appartenenza alla Comunità digitale avviata da Confartigianato".

"Per gli avvocati - mettono in luce Luca Boschetti, presidente Aiga Folì-Cesena e Diego Franchini, componente del Dipartimento nazionale Aiga ’Aggregazioni professionali’ che ha moderato l’evento- l’attenzione è stata posta sulle sfide poste dalla regolamentazione dell’intelligenza artificiale: dalle responsabilità degli sviluppatori e utilizzatori di algoritmi, fino ai nuovi scenari che si aprono per la professione forense. Sono stati presi in esame i temi dell’etica nell’uso dell’IA, delle garanzie del giusto processo nell’era digitale e delle competenze richieste all’avvocato a prova di futuro". Folta la platea, sono intervenuti fra gli altri l’on. Jacopo Morrone, segretario Commissione Giustizia, Camera dei Deputati; Carlo Foglieni, presidente nazionale Aiga, Luca Porfiri, presidente Ordine Avvocati Forlì-Cesena e Stefano Bernacci, segretario Confartigianato cesenate.