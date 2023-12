Giovani calciatori valevano milioni, ma loro non lo sapevano

Davanti al collegio del Tribunale di Forlì presieduto dal giudice Marco De Leva è ricominciata la sfilata dei giovani calciatori che, senza saperlo, erano ‘carne da plusvalenze’, destinati a puntellare con un castello di carta sempre più fragile i bilanci di Associazione Calcio Cesena e Associazione Calcio Chievo Verona. La fragilità è testimoniata dal fatto che, nel giro di qualche anno, entrambe le società calcistiche sono fallite, e quella veronese ha trascinato nel gorgo anche la Paluani, fino a pochi anni fa fuorente industria dolciaria.

Il processo è quello per la bancarotta dell’Ac Cesena, schiacciata da circa 80 milioni di euro di debiti, per la maggior parte di natura fiscale, e dichiarata dal Tribunale fallimentare di Forlì il 9 agosto 2018. Il processo, iniziato il 15 novembre dello scorso anno, ha perso per strada alcuni imputati che hanno scelto riti alternativi (patteggiamento o rito abbreviato) uscendo di scena, ma la vicenda processuale non cambia. Gli imputati rimasti in ballo sono Graziano Pransani, Mauro Giorgini, Claudio Manuzzi, Christian Dionigi, Luigi Piangerelli, Rino Foschi (nella foto), Stefano Bondi, Barbara Galassi, Enrico Brunazzi, Luca Mancini (tutti gravitanti dentro o attorno l’Ac Cesena) e Luca Campedelli, ex presidente del Chievo Verona, ieri unico imputato presente in aula.

Ieri c’è stata la terza udienza, dedicata alle testimonianze relative alle cessioni dal Cesena al Chievo di tre giovani calciatori, Francesco Mazzavillani, Daniele Grieco e Andrea Magrini, che a Verona non andarono mai per giocare a calcio, e scoprirono solo dai giornali di avere avuto valutazioni milionarie: per Mazzavillani 1.270.000 euro, per Grieco e Magrini due milioni a testa. In realtà i trasferimenti non avvennero mai perché insieme al contratto di cessione del cartellino ce n’era un altro per il prestito alla società di provenienza. Contemporaneamente altri giocatori del Chievo venivano girati fittiziamente al Cesena. La sfilata dei calciatori e dei loro famigliari proseguirà il 5 marzo 2024.