Giovani cattolici nel mondo "Esperienze fondamentali"

di Francesca Siroli

Tempo di esperienze forti per i giovani credenti cesenati. Nella prima parte di agosto si intrecciano due eventi internazionali dedicati ai ragazzi e ragazze: la Gmg-Giornata mondiale della gioventù in Portogallo, e il Jamboree, il più grande raduno degli scout, in Corea del Sud. Per Lisbona la nutrita comitiva è partita nella notte tra venerdì e sabato: sono in 96, di cui un terzo minorenni, accompagnati da don Marcello Palazzi, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile, il suo vice don Enrico Venturi e don Fabio Pagliarani, parroco di San Pio X alle Vigne. Il tema scelto da papa Francesco per questa edizione della Gmg è ‘Maria si alzò e andò in fretta’ (Lc 1,39).

"L’invito è uscire da sé stessi per incontrare gli altri e riempire così il cuore, la mente e le braccia — commenta don Marcello Palazzi — . Viviamo in tempi narcisistici, colmi di egoismo e diffidenze, la pandemia ha accentuato i momenti di solitudine. Queste esperienze sono fondamentali per mettere quei lieviti di fraternità, di bene e di crescita nella nostra vita, e il Vangelo ci aiuta a trovare gli equilibri per stare insieme. Sull’esempio di Maria, una giovane che parte per visitare la cugina Elisabetta, ma non è da sola: ha Gesù nel grembo". Prima di arrivare nel territorio della Diocesi di Silveira, dove saranno ospiti di alcune famiglie, i pellegrini cesenati faranno tappa nei santuari mariani di Lourdes e Fatima. Alla Gmg l’appuntamento clou sarà l’incontro con il Santo Padre al Campo da Graça: la veglia di sabato sera e la messa la domenica mattina.

Nello stesso periodo ma dall’altra parte del mondo, sotto il 38° parallelo, a Saemangeum in Corea del Sud, si riuniranno invece 50mila giovani con il fazzolettone al collo e lo zaino in spalla, fedeli all’essenzialità del vivere e all’attitudine di arrangiarsi facendo fronte con il sorriso agli imprevisti. Sono pronti alla partenza, prevista lunedì pomeriggio e un viaggio di una ventina di ore, otto scout cattolici dell’Agesci: Maya Balzoni, Fabio Barducci, Giacomo Bartoletti, Agnese Ferrari, Erika Vittoria Golinucci, Alberto Mazzotti ed Anna Rusticali, capeggiati da Emanuele Gazzoni. Hanno tra i 14 e i 16 anni e provengono dai gruppi delle parrocchie dell’Osservanza, San Rocco, Ponte Pietra, Santa Maria della Speranza e Ronta. Venerdì mattina la delegazione è stata accolta in municipio dal sindaco Enzo Lattuca, che ha augurato loro ‘buona strada’, nel tipico saluto scout. Il filone conduttore di questa 25° edizione è ‘Disegna i tuoi sogni’. "Sognare, costruire, vivere e condividere sono i punti salienti di questa nostra esperienza – afferma il 30enne capo scout Emanuele Gazzoni –. In Corea saremo all’interno di un reparto composto da 40 tra ragazzi e capi e pianteremo le nostre tende accanto a scout indiani, jamaicani e svedesi. Ci aspettano giornate piene tra attività, escursioni, momenti conviviali e scambi culturali". Il ritorno in città è previsto il 12 agosto.