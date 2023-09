Giovani commercialisti,. Mondardini presidente. Oggi seminario tecnico

Nuovo direttivo per l’Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì-Cesena. Presidente è Francesco Mondardini, consiglieri Giulia Carroli, Enrico Cangini, Valentina Fina, Gianluigi Montanari e Riccarda Ricci. Oggi alle 15, alla Fondazione Carisp in via Tiberti promuove il seminario ’Dialogo tra professionisti: approfondimenti e novità fiscali" con il presidente dell’Ordine provinciale Pierdomenico Ricci.

"Nostro obiettivo – afferma il presidente Mondardini - è riprendere le attività ferme da anni e mettere in relazione i giovani colleghi anche con eventi formativi". "Tra i temi prioritari – prosegue – le proroghe delle scadenze dell’Agenzia Entrate comunicate dopo, complicando l’organizzazione del lavoro e togliendo certezze alle imprese. Stiamo preparando una proposta correttiva. Il carente dialogo tra enti pubblici con i commercialisti costrettii a fare da collante è un altro problema serio in Romagna dove le imprese colpite dall’alluvione a rischiano di affogare nella burocrazia. Le innumerevoli interpretazioni delel norme danneggiano contribuenti e imprese, come dimostra la vicenda del superbonus".