Giovani donne in difficoltà: "Le aiutiamo a rifiorire con la psicoterapia"

Da alcuni anni l’assicuratore cesenate Oreste Lungarini, insieme ai figli Daniele e Ivan, ha istituito una fondazione a scopo benefico: la Lungarini Foundation. Nelle sue parole, si tratta di un modo per "restituire al territorio un po’ del bene e della fortuna ricevuti, sentendosi parte di una comunità che ascolta e accoglie i bisogni dei più fragili". L’obiettivo è quello di raccogliere fondi fino a fine dicembre per poi rendere pubblici, a gennaio 2026, i risultati raggiunti. "Nel 2024 - racconta Lungarini -, abbiamo sostenuto il laboratorio Convivium dell’associazione Amici di Casa Insieme per anziani affetti da Alzheimer, nel 2023 invece abbiamo aiutato diverse famiglie colpite dai disastri dell’alluvione e organizzato eventi dedicati a famiglie e bambini".

"Il progetto attuale di fundraising - prosegue Oreste Lungarini -, è stato presentato alla Fondazione dal direttore del Centro romagnolo di terapia relazionale dottor Stefano Albertini, allo scopo di offrire a quattro giovani accolte dalla Comunità ’Il Tralcio’ di San Mauro Pascoli, gestita dalla Cooperativa Amici di Gigi, un anno di psicoterapia per guarire ferite profonde e iniziare a fiorire".

Fiorire insieme è infatti la denominazione del progetto che mira a garantire a quelle ospiti che hanno un’età tra i 6 e i 21 anni un percorso che ne rafforzi l’autostima e a costruire relazioni più sane elaborando il proprio vissuto. Si tratta di giovanissime che provengono da contesti familiari problematici e che hanno sviluppato seri disturbi psichiatrici.

"La Fondazione – prosegue Lungarini – può essere il seme di questo cambiamento. E un incentivo è rivolto a tutti coloro che vogliano contribuire perché aiutare una ragazza a fiorire non cambia solo la sua vita, ma anche quella di chi dona. L’obiettivo è quello di raggiungere almeno la cifra di 7mila euro, partendo da una base di duemila euro erogati dalla Fondazione Lungarini".

Le donazioni saranno raccolte tramite la piattaforma Fido (Fondazione italiana per il dono), con pagamenti attraverso carta di credito, paypal, satispay, con ricevute fiscali automatiche detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

"Non è beneficenza - conclude Lungarini con convinzione -, ma un investimento sociale. Aiutare queste ragazze significa dare loro la possibilità di diventare adulte consapevoli, capaci di costruire un futuro diverso rispetto alle ferite che hanno subìto. Quando una persona vulnerabile si affranca dal disagio sociale, dalla marginalizzazione e torna a sentirsi protagonista della propria vita, ne beneficia tutta la comunità. Un gesto come la donazione proposta, contribuisce a creare una società che riconosce il valore di ogni persona e non lascia indietro nessuno".