Giovani e disagi. Sono in aumento i casi di ansia e depressione: 7042 accessi nel 2024

di Annamaria SenniQuali sono le paure più grandi degli adolescenti? Come affrontano i ragazzi le loro difficoltà? La situazione locale rispecchia un quadro che nel 2024 è rimasto invariato rispetto all’anno precedente. La dottoressa Mariella Allegretti (direttrice della Neuropsichiatria Infantile di Forlì-Cesena) riporta che gli utenti affluiti ai servizi di Cesena e Forlì, nel 2024 sono stati 7.042, nell’età che va dagli 0 ai 18 anni. Alla neuropsichiatria infantile hanno avuto accesso, nel 2024, 1.449 bambini tra gli 0 e i 5 anni, 2.281 bambini tra i 6 ei 10 anni, 1.309 ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, 1.589 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, 414 diciottenni. Oltre all’incremento quantitativo, spiegano i medici, colpisce il cambiamento ’qualitativo’ in termini di complessità clinica e sociale dei disturbi. Cosa ci raccontano i dati? La parola va agli esperti. "Più del 75% per cento delle patologie psichiatriche ha radici nell’adolescenza, se non addirittura nell’infanzia". A spiegarlo è il dottor Michele Sanza, direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze patologcihe di Forlì-Cesena. "Le conseguenze del lockdown – spiega il dottor Sanza – hanno alimentato episodi di autolesionismo, tentativi di suicidio, disturbi del comportamento alimentare, consumo di sostanze e ritiro sociale". Ma è solo colpa del Covid? Secondo una ricerca del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, pubblicata nel 2021 c’è stato un aumento del 31% dei pazienti in terapia con meno di 18 anni. "I disturbi mentali in età adolescenziale e giovanile sono in crescita in tutta l’area del mondo occidentale e in Italia – continua il dottor Sanza -. Dal 2010 nel Cesenate riscontriamo un lento ma progressivo incremento della domanda di cura per disturbi della regolazione emotiva. Il lockdown ha imposto ai ragazzi un’interruzione dei contatti sociali che ha reso più difficile il percorso di crescita. La socializzazione è fondamentale per le connessioni cerebrali. Il cervello smette di modificarsi a 22 anni. Fino a quella età tutte le esperienze sociali contribuiscono a incrementare le mappe cerebrali. Il lockdown ha limitato le esperienze vis a vis, ed è stato più difficile per i giovani sviluppare funzioni come il rispetto, l’empatia e la solidarietà. Il cervello degli adolescenti è particolarmente sensibile alle emozioni la cui regolazione è frutto di un cammino intricato che si compie proprio in quella fascia d’età".