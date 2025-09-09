Giovani educatori nei centri estivi. Il Comune ringrazia i volontari

Il volontariato non va in vacanza, ma dà una mano a fare sana vacanza. Il Comune di Sarsina ha aderito al progetto ’eState Attivi’, riconoscendo un contributo economico ai giovani del territorio, che hanno scelto di dedicare parte della loro estate a svolgere il ruolo di educatori nei centri estivi locali. ’eState Attivi’ è una concreta esperienza con e per la comunità, che rappresenta anche momento di crescita personale per tutti i partecipanti, dando altresì valore concreto al tempo estivo. E allora, alla conclusione dei centri estivi 2025, l’amministrazione comunale ha espresso un doveroso riconoscimento a tutti i giovani che hanno collaborato a quella iniziativa: "Un sentito ringraziamento – dicono dal Comune plautino – va a tutti per l’impegno, la passione e la responsabilità con cui hanno accompagnato bambini e ragazzi durante l’estate, offrendo un servizio importante per le famiglie e per la comunità. Il progetto ha coinvolto i quattro centri estivi presenti sul territorio comunale, una vera ricchezza educativa e sociale".

"I centri estivi si sono svolti presso l’azienda agricola Il Pagliaio, Polis-Il Circolo di Sarsina, parrocchia di Quarto, scuola paritaria Santa Maria Annunziata – aggiunge il Comune –. Queste realtà, diverse per storia e caratteristiche, hanno saputo offrire spazi sicuri, accoglienti e stimolanti, dove i più giovani hanno potuto crescere, giocare e imparare insieme. Un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini – sottolinea poi a conclusione l’amministrazione comunale –, per costruire una comunità sempre più attenta ai bisogni educativi della nuove generazioni".