Giovani fumettisti crescono, al via un corso gratuito per ragazzi

"Super, andare oltre le storie a fumetti", è il titolo del corso gratuito di fumetto e storytelling organizzato dal Comune di Cesenatico in collaborazione con l’associazione culturale Barbablù di Cesena. E’ una nuova iniziativa dedicata a ragazze e ragazzi del territorio, che si propone di avvicinare i giovani a questa forma di espressione artistica che rimane sempre moderna ed ispiratrice anche di nuovi linguaggi. Molti cartoni animati e prodotti televisivi pensati per i bambini e ragazzi di oggi, sono infatti ispirati allo stile e al linguaggio dei fumetti. Sono organizzate due classi distinte: la prima si terrà il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 all’interno della Biblioteca Comunale in piazza Ciceruacchio ed è rivolta a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni; la seconda classe si terrà il lunedì dalle 17.30 alle 19, sempre alla Biblioteca Comunale, per la fascia di età più grande compresa dai 14 ai 19 anni. L’inizio dei corsi è previsto per lunedì 23 gennaio ed i posti sono limitati. Per potersi iscrivere è necessario contattare l’Urp del Comune a partire da lunedì 9 gennaio, telefonando allo 0547 79333. La vicesindaco Lorena Fantozzi tiene in particolare a questo corso, che rappresenta a tutti gli effetti un segnale di ripartenza anche per le attività rivolte ai ragazzi: "I nostri giovani hanno bisogno di punti di riferimento per l’aggregazione e quando questa può avvenire attraverso la formazione e l’arte, abbiamo la possibilità di fare qualcosa di costruttivo e anche di durevole. In questo progetto l’associazione culturale Barbablù è stata fondamentale per il supporto e la collaborazione".

g.m.