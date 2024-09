Giovani fuori controllo. Dalla boxe clandestina alle sfide sulle strade. La lotta alla criminalità

Giovani, degrado e violenza. Un brutto copione già visto a Cesena, dove negli ultimi tempi sono sempre più frequenti episodi di criminalità e disagio legati al mondo giovanile. Dalla maleducazione nelle piazze (prima fra tutte piazza della Libertà) dove gruppi di ragazzini impegnati a scivolare nel ciottolato con i loro skate hanno rischiato di investire delle persone anziane, alla violenza manifestata dal gruppo di giovani (facevano la terza media appena) che si sono dati appuntamento per sfidarsi in incontri clandestini di boxe.

È successo più volte a Cesena. In un episodio, risalente all’ottobre del 2023 al Carisport, oltre 200 ragazzini si erano dati appuntamento di fronte al palazzetto un sabato sera per una sfida di boxe. Due i giovani coinvolti nello scontro, entrambi tredicenni. Dai presenti partivano grida inconfutabili: "Menalo!", "Ammazzalo!". E non si può dimenticare l’urlo di un giovanissimo vincitore: "Allah Akbar!". Il tutto accompagnato da video e foto che hanno riempito le chat degli adolescenti.

Anche il Mercato coperto in passato è stato utilizzato come ‘un ring’. Alcuni episodi che sono balzati alla ribalta delle cronache risalgono a maggio del 2023. Grida, schiamazzi, ma anche spinte, minacce e a volte discussioni finite alle mani. E i protagonisti sono sempre loro: i giovani, o spesso, giovanissimi. Sono stati interpellati gli ‘esperti’, psicologi e operatori, che hanno spiegato che l’aggressività dei giovani è scatenata da vuoto e noia. Ma non è una giustificazione accettabile per comportamenti violenti e trasgressivi.

Sarà sempre la noia a determinare l’ultima follia messa in atto da un pubblico giovanissimo? Giovani ragazzini a Cesena hanno emulato gesti che si ripetono in altri parti di Italia: si stendono sull’asfalto e schivano le auto. I ragazzini si mettono distesi o seduti in strada per sfidare la sorte. Poi, quando stanno per arrivare le auto, si alzano di scatto e se la danno a gambe. Sembrerebbe la scena di un film inquietante, invece è una scena reale filmata e postata regolarmente sui social. La violenza e la criminalità spesso coinvolgono anche giovanissime vittime. Come il caso recente, risalente ad agosto, in cui ad un concerto in discoteca, un giovane ha tentato di rubare la collanina ad un altro ragazzo. Il cleptomane ha estratto una bomboletta di spray urticante e l’ha spruzzato nell’aria. Panico e urla si sono diffusi nella sala da ballo. Un ragazzo di 16 anni è svenuto e alcuni giovani sono stati portati in ospedale, senza fortunatamente gravi conseguenze sulla loro salute. Un disagio minorile, quello della criminalità giovanile, che sfocia in disagio sociale.