Giovani in biblioteca, incontro con gli psicologi Armuzzi e Casadei

Oggi, alle 18, nella sala conferenze di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, nell’ambito dell’anteprima del progetto ’Be Active, Giovani in Biblioteca’, avrà luogo il secondo incontro con l’autore. E, questa volta, gli autori sono due, Stefano Armuzzi, psicologo del lavoro e Iacopo Casadei, anch’egli psicologo del lavoro, che presenteranno il libro "Anatomia del talento. Crescere giovani atleti attraverso le storie dei grandi campioni" (Ultra edizioni). Anche questo evento è realizzato assieme a River22 Sporting Club di Bagno e sancisce l’avvio della collaborazione con quel Centro Sportivo, che si concretizzerà anche con la realizzazione di un punto lettura in palestra con libri forniti dalla biblioteca.

"Servendosi degli apporti della letteratura psico-pedagogica, della psicologia dello sport e delle biografie dei grandi campioni – sottolinea la biblioteca comunale Walter Toni di Bagno – Armuzzi e Casadei scandagliano le vicende umane e agonistiche di alcuni grandi campioni per cogliere i segreti dei loro talenti e trarre strumenti preziosi per accompagnare bambini e adolescenti nel loro percorso di crescita e aiutarli a realizzare le proprie potenzialità, come sportivi e soprattutto come esseri umani".

Il programma è realizzato con la coordinazione della cooperativa LibrAzione, che gestisce la Biblioteca comunale di Bagno, col settore Cultura del Comune e col patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Dopo questa anteprima, la rassegna letteraria estiva ’Martedì d’autore sotto le stelle’ partirà poi il 24 giugno e proseguirà fino al 2 settembre. Per informazioni: Chiara Tosi (0543/911037).

gi. mo.