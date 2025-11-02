Giovani in fuga all’estero: allarme: "Dobbiamo trattenerli nel territorio"

"Capitale umano, proposte per un territorio attrattivo" si intitola il convegno che il Pd cesenate promuove il 7 novembre alle 18.30 nella sede di viale Bovio, con l’obiettivo di dargli un seguito di progettualità, vista la delicatezza del tema. Interverranno il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla; Vittoria Laghi, ricercatrice Dicam dell’Università di Bologna; Anna Rosa Grossi, people manager Onit e Matteo Pini, professore associato della Delft University of Technology.

Sebastiano Castellucci, segretario del Pd di Cesena, che cosa vi prefiggete con questa iniziativa? "Sensibilizzare sulla fuga dei giovani e costruire una proposta attrattiva per i talenti sul nostro territorio".

Un fenomeno in crescita. "Dal 2011 al 2023, 550 mila italiani under 34 sono emigrati all’estero, 134 miliardi come valore economico perso. Per ogni giovane arrivato in Italia da Paesi avanzati, otto italiani se ne sono andati all’estero. Nel 2024 gli espatri sono saliti al 36,5%".

Il nostro territorio è investito? "Con tassi ridotti rispetto alla media nazionale ma significativi. In Regione tra il 2015 e il 2024 il saldo negativo è di 46 mila persone rimaste all’estero. Nella provincia di Forlì-Cesena oltre 20 mila cittadini sono residenti all’estero".

Per chi non siamo attrattivi? "Per i giovani e i lavoratori qualificati, anche se le imprese faticano a trovarli".

Quali ragioni spingono i giovani all’espatrio? "Migliori opportunità di lavoro, carriera e formazione, qualità di vita più elevata e salari più alti".

Come si può trattenerli? "Le risposte devono coinvolgere istituzioni pubbliche e imprese, dai salari medi alla valorizzazione dei meritevoli".

Che contributo dà il Pd? "Vogliamo far ragionare su come invertire la rotta a livello locale e regionale"

Ma chi può attrarre Cesena? "Difficilmente i ventenni neolaureati, ma i lavoratori specializzati di 30-40 anni con famiglia, che richiedono servizi pubblici di qualità".

Che cosa può fare la Regione? "Proseguire il buon lavoro, ora co-finanzia il progetto Cesena 4 Talents. Il tema dell’attrattività del territorio sarà un obiettivo principale per i prossimi anni".