Giovani ladruncoli in azione al Bagno Conti e alla pasticceria ’Gigi’

I furti continuano ad essere una delle piaghe del territorio. Le ultime vittime sono i titolari di bar e stabilimenti balneari del centro, che sono stati letteralmente presi d’assalto da gang di giovani e giovanissimi ladruncoli nullafacenti. Non si tratta di criminali di grande cabotaggio, ma i danni che fanno sono spesso ingenti. A farne le spese nella notte fra martedì e mercoledì è stata anche la Cooperativa stabilimenti balneari che ha subito un furto al Bagno Conti, il noto lido all’altezza di viale Trento, acquistato quest’anno all’asta dalla cooperativa.

La banda è entrata in azione attorno all’una di notte, ha forzato il portone di ingresso con cacciaviti e arnesi da scasso. Una volta all’interno i ladri si sono impossessati di un telefono cellulare, hanno rovistato ovunque, poi si sono fatti da mangiare e hanno scolato cinque bottiglie di alcolici. Quando hanno finito di devastare lo stabilimento balneare, si sono impossessati di un furgone Peugeot di proprietà della Cooperativa stabilimenti balneari e si sono dati alla fuga verso sud. Dopo poche centinaia di metri hanno incrociato una guardia privata e hanno abbandonato il furgone con le portiere spalancate davanti all’Hotel Gaia, per fuggire a piedi.

Del caso si occupano i carabinieri che stanno seguendo anche altri furti accaduti sempre nella spiaggia di Levante, dove in molti casi per arraffare pochi euro di fondo cassa e rubare bottiglie di alcolici, questi ladruncoli hanno causato danni che in taluni casi superano anche i 10mila euro tra porte spaccate, vetrate in frantumi e arredi da rifare. Sempre nella notte fra martedì e mercoledì, i ladri hanno rubato oltre 300 euro dal l Bar Pasticceria Gigi in viale Dei Mille.

Giacomo Mascellani