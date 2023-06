Giovani musicisti per la Cri Marimba, piano e orchestra in concerto all’Eliseo

Un viaggio musicale tracciato da tre opere di musicisti contemporanei per raccogliere fondi per la Croce Rossa. Il concerto, organizzato dai giovani musicisti del conservatorio Maderna, si terrà questa sera alle 21 presso Eliseo ArtLab a Cesena, in viale Carducci 11. Tre esibizioni per strumento solista e orchestra d’archi dove i protagonisti saranno la marimba e il pianoforte. Verranno riproposte la prima esecuzione italiana della ’Fantasia Concertante’ per pianoforte e orchestra d’archi di Massimiliano Messieri del 2021 (solista Patrizia Romanello), il ’Concerto per Marimba’ e orchestra d’archi di Emmanuel Sejourne scritta tra il 2005 e il 2015 (solista Giorgia Nina), e ’Soar - Concerto No.1’ per Marimba e orchestra d’archi di Robert Oetomo del 2014 (solista Antonio La Rosa), accompagnati dall’orchestra d’archi di Oyo diretta da Umberto Frisoni. I solisti-percussionisti sono i musicisti di Oyo Our Youth Orchestra Antonio La Rosa e Giorgia Nina, studenti del Conservatorio ’Bruno Moderna’ di Cesena, mentre la pianista Patrizia Romanello ha tenuto recital sia come solista sia in duo in importanti sale e festival internazionali. Our Youth Orchestra è un progetto creato e gestito dagli studenti del ’ Maderna’. "Spesso uno apprezza di più la musica se la conosce - spiegano i musicisti - per questo noi prepariamo diversi materiali per avvicinare gli ascoltatori a questo repertorio. Per noi la musica è il mezzo principale di comunicazione: suoniamo e cerchiamo di creare un dialogo con il pubblico e anche tra di noi. Suoniamo la contemporanea perché vogliamo parlare di ciò che ci preoccupa con un linguaggio moderno, ma cerchiamo anche di collegare il repertorio storico con la nostra vita del 21° secolo". Il concerto, realizzato grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura, della Regione Emilia- Romagna, del Maskfest - Festival di Musica Contemporanea, della Young Musicians European Orchestra e dell’Associazione ’Capire la Musica’, è organizzato insieme con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Cesena. Ingresso con offerta a partire da 10 euro.

Annamaria Senni