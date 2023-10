Boxe illegale, individuati alcuni giovani ‘pugili’: "Sono aggressivi anche a scuola"

Cesena, 27 ottobre 2023 – Sono iniziati i riconoscimenti di alcuni dei protagonisti degli incontri clandestini di pugilato che si sono svolti lo scorso fine settimana nella zona dell’Ippodromo davanti a un pubblico che avrebbe superato le duecento persone. Uno di questi sarebbe un ragazzino che frequenta una scuola media della città, la cui famiglia è conosciuta anche dai servizi sociali comunali, che la hanno presa in carico e che stanno cercando di mettere in campo le giuste soluzioni per gestire la problematica, offrendo un percorso rieducativo su misura del minore.

Una scena del video dei combattimenti clandestini nella zona del luna park di Cesena

Le immagini dei combattimenti, circolate anche nelle chat di classe, sono state notate pure da alcuni genitori, preoccupatisi per quanto successo. "Il tema è molto delicato – ha commentato un babbo che ha contattato la redazione del Carlino – e non è isolato. Almeno uno dei giovanissimi protagonisti dell’incontro di pugilato, i pugni infatti li ha agitati anche in altre circostanze, contro chi non poteva difendersi. Solo per citare gli ultimi casi, una bambina è stata pesantemente colpita alla schiena e un’altra ha rimediato una gomma in occhio. Per dare un’idea del contesto, la classe in questione deve fare ricreazione in un orario diverso da quello di tutte le altre, per limitare i rischi di contatto con altri bambini. Durante l’ultimo consiglio di classe per l’ennesima volta abbiamo fatto presente il problema. In tutta risposta è arrivata la decisione degli insegnanti di non verbalizzare il nostro intervento. Il motivo sarebbe che il problema non deve essere affrontato in questa sede e che c’è comunque già chi lo sta seguendo".

I diretti interessati non contestano la riservatezza con la quale è giusto trattare un argomento estremamente delicato, ma rivendicano il più che legittimo diritto a manifestare in maniera tangibile le loro rimostranze, dal momento che tra le persone coinvolte ci sono anche i loro figli. E soprattutto chiedono risposte concrete. Mentre le indagini legate ai combattimenti clandestini proseguono, chiunque abbia informazioni può rivolgersi ai carabinieri.

L’intento delle forze dell’ordine è quello di avere un quadro il più delineato possibile sull’entità e sulla portata del fenomeno, per poter approntare, anche insieme ai servizi sociali e alle altre realtà eventualmente competenti, le giuste azioni.