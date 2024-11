Giovani talenti a caccia di lavoro con Amadori e Centrale del latte

Cercare un lavoro non è certo una passeggiata, per questo è importante affiancare i più giovani nella fase dell’orientamento. Parte da questo presupposto la challenge avviata esattamente un mese fa a Cesena e giunta a conclusione venerdì, nella sede di CesenaLab, con la premiazione degli under 35 che si sono messi alla prova in questo percorso formativo innovativo che facilita ai più giovani l’ingresso nel mondo del lavoro nell’industria alimentare. In questa edizione supportata dal progetto Cesena4Talents, Amadori e La Centrale del Latte di Cesena hanno lanciato sfide di innovazione coinvolgendo 240 candidati provenienti da tutta Italia (e anche oltre). Sono stati selezionati 48 partecipanti che hanno preso parte al laboratorio di innovazione online attraverso il quale è stato possibile svolgere un’esperienza pratica cimentandosi in un progetto di ricerca e innovazione. Ad essere premiati sono stati un gruppo per ciascuna sfida. Gruppo vincitore per la sfida di Amadori: Antonia Falco Margherita Turco Sebastiano Insinga Giulia Felici Pietro Maggio Paola De Luca. Gruppo vincitore per la sfida della Centrale del Latte di Cesena: Alessia Genovese Mariateresa Barletta Roberto Lettieri Daniela Villano Marzia Bianco Veronique Pacini.