Giovani tra bullismo e danni: "Ma non chiamateci baby gang"

Ha prodotto una frattura generazionale l’assembramento di giovani non sempre rispettosi dei luoghi pubblici nel centro di Borello. I ragazzi cercano spazio e riconoscibilità in modo inappropriato, la comunità si sente minacciata e si richiude in se stessa. Occorre un punto d’incontro. Su questa linea si muovono gli operatori del gruppo ‘Educativa di strada’, quattro tra psicologi, sociologi, educatori. Da mesi stanno lavorando per disincentivare la reciproca diffidenza e mettere fine ai fatti di teppismo denunciati dalla gente. Li guida la giovane sociologa, criminologa ed educatrice di strada Federica Fantozzi.

Dottoressa Fantozzi, i ragazzi che voi incontrate sono consapevoli delle reazioni che i loro atteggiamenti stanno innescando nella comunità di Borello?

"Sì, se ne rendono conto. Del resto in questi mesi i nostri incontri si sono incentrati soprattutto sui comportamenti d’obbligo nei luoghi pubblici esterni ed interni".

Non si meravigliano, dunque, se la gente protesta per le loro intemperanze?

"No. Però sono anche frustrati per come vengono giudicati, tant’è che quest’estate ci hanno chiesto di aiutarli a scrivere una lettera alla presidenza del quartiere dove ammettono di lasciarsi andare a volte a comportamenti scorretti, come le scorrerie pericolose sui monopattini, ma che non si riconoscono nelle parole che li descrivono, soprattutto attraverso i giornali. Sono contrariati per essere stati definiti baby gang. Non vorrebbero che la comunità li vedesse in questo modo".

La gente denuncia infissi rotti a pietrate, piccoli furti, scorribande in moto, videochiamate con immagini oscene, risse… Tutto falso?

"Quello che posso dire è che nei nostri confronti sono sempre stati corretti, né hanno mai attuato in nostra presenza comportamenti non consoni al rispetto della cittadinanza. Anche nel momento in cui eravamo lì come osservatori e non ci sconoscevano. Si tratta di adolescenti con tante energie e fortunatamente non sono chiusi in casa ma usufruiscono di uno spazio pubblico che, per fortuna, è presente nel nostro territorio".

Quanti della sessantina di ragazzi che gravitano nel centro di Borello riuscite ad intercettarne?

"Andiamo Borello una o due volte la settimana. Incontriamo in media 15/20 ragazzi ogni volta. La presenza dipende anche dalla temperatura, se c’è il sole sono di più. Non sono tutti di Borello. Arrivano dai paesi intorno: Piavola, Mercato Saraceno, Ranchio. Borello è diventato il loro luogo d’incontro. Hanno tra i 16 e i 17 anni e sono in larghissima prevalenza italiani figli di italiani. Solo alcuni sono italiani di seconda generazione. Non c’è tra loro un consistente background migratorio".

Dove li incontrate?

"All’hub di comunità del quartiere Borello, che è anche parte della Biblioteca Malatestiana, ma da lì ci spostiamo in altri luoghi. Ultimamente stiamo prendendo accordi con il parroco, don Emilio, che ci ha dato la possibilità di usufruire del campetto da calcio".

Come si risolverà questo allarme?

"Il nostro è un compito educativo e come tale necessita di tempo. Non siamo in grado oggi di prevedere i cambiamenti tipici dei gruppi. Però già da questa estate cogliamo un miglioramento. Crediamo che sia necessario un coinvolgimento di tutta la comunità educante, ossia la scuola, le famiglie, gli abitanti di Borello. E’ importante anche la percezione che i cittadini hanno di questi ragazzi. Si deve aprire un dialogo che sia costruttivo sia per loro che per i giovani".