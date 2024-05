Giovani tra omologazione e originalità

Noi alunni di classe prima C ci siamo accorti che nella scuola Dante Arfelli, molti ragazzi tendono a indossare gli stessi capi di abbigliamento, a pensare nella stessa maniera, a comprare scarpe uguali agli altri e magari a ’copiarsi il taglio di capelli’. Osservando i nostri compagni a scuola ci hanno colpito diverse cose. Il fatto che si vestano tutti uguali con abiti molto costosi, che non ci sia un proprio stile, che, per non rischiare un giudizio negativo, ci si ritrovi ad omologarsi al gruppo, nascondendo o mascherando ciò che invece ci rende unici. Allora ci siamo chiesti che cosa significhi seguire la moda e volevamo capire perché alcuni ragazzi e ragazze vogliono somigliare alla massa. Questo per noi era un buon argomento sul quale basare il nostro articolo di giornale.

Abbiamo scelto quindi di parlare dell’omologazione: effettivamente l’omologazione è proprio questo, rendersi uguale alla massa. Con l’aiuto del vocabolario abbiamo capito che l’omologazione è l’atteggiamento che assume una persona quando copia gli altri nella vita quotidiana, uniformandosi alla massa, prevalentemente per essere accettato o entrare a far parte di un gruppo.

La ritroviamo anche nel modo di parlare, ma per lo più nel modo di vestirsi. Abbiamo fatto alcune ipotesi sul perché di queste azioni e abbiamo pensato che alcune persone lo fanno per non essere presi in giro o magari per essere considerati di più. Tuttavia questo atteggiamento non è molto positivo secondo noi. Per comprendere come agisce l’omologazione fra gli adolescenti della nostra scuola abbiamo pensato di chiedere agli altri alunni della scuola media Dante Arfelli che cosa ne pensano dell’ omologazione facendo un sondaggio. Abbiamo preparato alcune domande riguardanti questo argomento e noi della classe ci siamo divisi in 6 gruppi e ognuno di questi è andato in una classe. Le classi che abbiamo intervistato sono state 1L,1G,1I,1D,2A e 3L, gli alunni hanno poi risposto per alzata di mano al nostro sondaggio.

Classe I C

della scuola media

Dante Arfelli