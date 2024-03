Giovanili in trasferta. Le 4 partite di domani Quattro giovanili bianconere in campo questo weekend, con la Primavera in pausa. Partite in trasferta e amichevoli in programma, con l'Under 16 unica a giocare in casa. Under 17 e Under 15 affrontano il Legnago, mentre l'Under 14 sfida il Sassuolo e l'Under 13 la Reggiana.