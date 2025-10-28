Giovanna Chirri al Rotary: "Le dimissioni del Papa?. Mi sono sentita male"

"Le gambe mi tremavano e mi sembrava che la testa stesse per scoppiarmi. Quando poi ho sentito la parola conclave mi sono sentita male". Molto pathos e grande capacità di coinvolgimento - degno di un’ottima giornalista - nel racconto di Giovanna Chirri, vaticanista dell’agenzia Ansa, che ha raccontato una volta in più (in questa occasione per i soci del Rotary Club Cesena di cui è presidente Ombretta Sternini) quell’11 febbraio 2013 quando, nella distrazione di altri colleghi svagati dal soporifero concistoro in latino che andava avanti da 40 minuti, ha colto la notizia del secolo: le dimissioni di papa Benedetto XVI annunciate dal pontefice, e mai anticipate, proprio in quell’occasione. Un’interpretazione non così immediata che per Giovanna Chirri è stata possibile grazie alla sua conoscenza, anche se scolastica (ha fatto il liceo classico), del latino. "Santità, disse uno dei presenti al concistoro - ricorda Giovanna Chirri - questa notizia ci coglie come un fulmine a ciel sereno. E ho capito di cosa si trattava". Da lì alla ricerca di una conferma è stato un parossismo di scambi, colloqui con chi poteva confermare, telefonate con la sua redazione. Dopo pochi minuti, esattamente alle 11,46 di quel 11 febbraio, la notizia, che ha avuto solo un antecedente con Celestino V nel 1296, era a disposizione dei giornali del mondo intero.

"Per mesi - ha chiosato la vaticanista - ho avuto gli incubi dettati dalla tensione del momento e dal timore di sbagliare". Giovanna Chirri ha continuato fino a non molto tempo fa a svolgere il suo ruolo presso la sala stampa vaticana accumulando un’esperienza professionale ed umana ricca di aneddoti. Sollecitata dalle domande di Francesco Zanotti, direttore del settimanale della diocesi, ha svelato le dinamiche dei rapporti tra i pontefici e la stampa evidenziando in modo divertito che "non tutti hanno poi una gran voglia di diventare papi". Ha evidenziato quindi che tra gli ultimi quattro papati ci sono state affinità e differenze ma che tutti si possono considerare “papi santi” per il loro mettere l’uomo al centro del vangelo, per il loro sforzo di "portare Cristo come persona nel mondo moderno". La sintesi, comunque, è che ciò che riguarda il papa fa ancora notizia. Non c’è mai stato un rapporto personale stretto tra i papi e la vaticanista dell’Ansa ma, da osservatrice attenta, di papa Leone dice che "non è un restauratore e porta avanti le piccole innovazioni di Francesco, il papa terremotante".