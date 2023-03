Giovannetti confermato presidente

La Pro Loco di Alfero ha confermato, per il quarto mandato consecutivo, il presidente uscente Pier Angelo Giovannetti, dipendente comunale in pensione, che ricopre la carica dal 2013. Il Consiglio direttivo è composto, oltre che da Giovannetti, dai consiglieri Giancarlo Bucherini, Giuliana Capizzi, Gloria Novellini, Emilia Giorgi, Veronica Rossi, Ilaria Saibene, Ruben Stoppa. Vicepresidente è stato nominato Alessandro Caminati, Ceo di "Fumaiolo", il noto pastificio con sede locale. Confermato anche il tesoriere Samuele Caminati, che sarà affiancato dalla segretaria Ambra Giovannetti. La Pro loco vanta l’organizzazione di manifestazioni di successo come la Magnalonga e il Palio dei Somari, ma cura anche diversi punti di interesse del paese (dalla cascata dell’Alferello alla fonte sulfurea), al fine di migliorare la qualità del turismo locale.

Gilberto Mosconi