Giovanni Pascoli e le donne tra vita e letteratura

Domani alle 9 nella Sala Archi, Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli nell’ambito degli eventi per i 170 anni della nascita del poeta Giovanni Pascoli, l’Accademia Pascoliana ripropone anche quest’anno il tradizionale Convegno Internazionale di Studi di ottobre, in concomitanza con i festeggiamenti per San Crispino, patrono della città. L’edizione 2025 sarà dedicata al tema "Pascoli e le figure femminili tra vita e letteratura", con l’obiettivo di far emergere aspetti nuovi o poco esplorati del rapporto tra il Poeta e la femminilità: dalle presenze centrali nella sua biografia, alle declinazioni simboliche e creative all’interno dell’immaginario poetico e letterario. Il Convegno si terrà domenica 12 ottobre, a partire dalle 9 a Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli e di Daniela Baroncini, presidente dell’Accademia Pascoliana. L’incontro vedrà la partecipazione di quattordici tra i più autorevoli studiosi e studiose di Pascoli a livello nazionale e internazionale, tra cui diversi doce del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, riconosciuto come Dipartimento d’Eccellenza Mur 2023-2027 e partner scientifico dell’Accademia Pascoliana. Il tema, di grande attualità e originalità, sarà affrontato da prospettive diverse e innovative, con particolare attenzione a questioni biografiche, poetiche, estetiche, esegetiche, stilistiche e filologiche, grazie anche alla valorizzazione di carte, carteggi e documenti inediti. L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di ricerca e valorizzazione avviato dall’Accademia Pascoliana sul rapporto tra Pascoli e le figure femminili. L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di ricerca e valorizzazione avviato dall’Accademia Pascoliana sul rapporto tra Pascoli e le figure femminili, in continuità con la mostra delle carte del Fondo Murari "Cara Du: Ida Pascoli nelle lettere al fratello", ospitata presso il Museo Casa Pascoli tra dicembre 2024 e maggio 2025, a cura di Rosita Boschetti con la collaborazione di Jessica Magalotti. Si prevede la pubblicazione degli Atti in volume a cura di Daniela Baroncini. Il convegno è promosso dall’Accademia Pascoliana con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, del MIC – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali e del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Organizzazione scientifica: Daniela Baroncini, daniela.baroncini3@unibo.it. Segreteria organizzativa: Jessica Magalotti accademiapascoliana@gmail.com.